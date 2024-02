Basket, C: Ciriè bene in casa; Rivarolo vince il derby contro il Chivasso

- Advertisement -

CANAVESE – Intenso fine settimana cestistico quello targato serie C maschile che con la settima tornata del girone di ritorno fa un altro passo verso la conclusione della prima fase, nella quale le formazioni del Canavese sono impegnate e occupano posizioni sia nella parte alta che bassa della classifica.

Partiamo dal Cirié, che con 28 punti è attualmente terzo: contro il Bea Chieri, nella gara andata in scena sul parquet di Nole, la formazione di coach Siclari fatica un po’ nella prima parte, con gli ospiti che addirittura nel quarto iniziale si portano avanti di cinque lunghezze.

Al riposo si arriva in sostanziale equilibrio, però nella seconda parte i locali, che hanno avuto in Tourè e Romerio i due migliori realizzatori della serata (25 punti il primo, 18 il secondo), hanno cambiato marcia, preso il largo nel terzo periodo (+10) ed affondato definitivamente i rivali nei 10 minuti finali, chiudendo con il punteggio di 84-63.

Aria di derby, invece, quella che si è respirata nell’anticipo di Ivrea (dovuto alla presenza dello storico Carnevale eporediese) tra Rivarolo e Chivasso. Alla fine a prevalere sono stati i locali, che hanno concluso con un vantaggio di 5 lunghezze, dopo una sfida che è stata davvero giocata in maniera aperta dalle due rivali.

Il 22 pari del primo quarto conferma i valori in campo, ma dal 10′ al 20′ sono i ragazzi dell’Usac a trovare maggiore continuità, piazzando un 22-10 come parziale che “spacca” il match. Avanti 44-32, dopo il riposo i padroni di casa devono fare i conti con il ritorno degli ospiti, che in qualche maniera riescono a limare il divario, recuperando qualche punto, ma non riuscendo a rifarsi del tutto sotto.

Nelle file dei rivarolesi da segnalare i 21 punti di Abrate, i 20 di Ferraresi ed i 15 di Tampellini, mentre tra i ragazzi del Chivasso Castelrosso Pecchino con 18 e Droetto con 17 sono stati i top scorer. In classifica la squadra di Ferraris resta ultima a quota 8, ma adesso è a sole due lunghezze da un quartetto formato dal Chivasso stesso, dal Vado, dal Cus Piemonte e dal Tam Tam Torino.

Nella prossima giornata il Cirié, domenica 18 febbraio alle 18, sarà di scena da Asti, mentre venerdì 16, nel solito anticipo, il Chivasso Castelrosso riceverà la visita del Tam Tam Torino. Infine, sempre domenica, difficile match per il Rivarolo, che renderà visita al Bra, che è secondo in graduatoria.