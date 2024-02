Incendio in un’azienda a Leini: intervento dei Vigili del Fuoco e precauzioni per i residenti (FOTO)

- Advertisement -

LEINI – Un incendio è divampato oggi, sabato 10 febbraio 2024, intorno alle 14, alla Transistor, un’azienda che si occupa di apparecchiature elettroniche dismesse, situata in via Peano, zona Fornacino a Leini.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di San Maurizio Canavese, Caselle, Volpiano (con squadra e botte) e Torino Centrale NBCR, autoradio, carrofiamma e carroschiuma, oltre alla Croce Rossa di Mappano e ai Carabinieri di Leini.

I Vigili del Fuoco stanno domando il rogo che si è sviluppato all’esterno del capannone.

Il Comune di Leini, il cui Sindaco Renato Pittalis è giunto sul posto, comunica che sono in corso gli accertamenti di Arpa Piemonte e dei Vigili del Fuoco in seguito alla nube provocata dall’incendio : “Si invitano i residenti nelle vie Peano, Meucci e Galilei – dichiara l’Amministrazione Comunale – a tenere chiuse porte e finestre e a uscire di casa solo per ragioni urgenti e non differibili.