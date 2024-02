OGGI È – 8 febbraio Giornata Nazionale della Bagna Cauda (VIDEO)

- Advertisement -

OGGI È – Oggi, 8 febbraio, è San Girolamo Emiliani ed è la Giornata Nazionale della Bagna Cauda. La ricetta è tipica del Basso Piemonte, in quanto nei secoli passati in quella zona era assai facile procurarsi l’acciuga salata, l’ingrediente fondamentale.

La bagna càuda venne a lungo rifiutata dalle classi più abbienti, che la consideravano un cibo rozzo e inadatto a un’alimentazione raffinata, in particolare per la presenza dell’aglio e per gli effetti della sua assunzione sull’alito, che permangono per un certo tempo. Per questo motivo le notizie scritte su questo piatto sono piuttosto rare nei testi gastronomici piemontesi. Una prima descrizione dettagliata della bagna càuda nella sua versione attuale si deve a Roberto Sacchetti e risale al 1875.

Molti sostengono che la vera ricetta della bagna càuda dovrebbe contemplare l’utilizzo dell’olio di noci e non dell’olio di oliva, perché le coltivazioni di ulivo sono liguri e non piemontesi. In realtà nel Piemonte meridionale, fino a buona parte del XVIII secolo, esisteva una produzione di olio d’oliva ampiamente documentata.

Oggi è anche la Giornata internazionale della Molasses Bar, (torta preparata con la melassa, un liquido denso ottenuto dal succo della canna da zucchero). Nel Regno Unito è conosciuto come ‘black treacle’, melassa nera.

Tra i nati oggi annoveriamo James Dean (1931) e Giuseppe Ungaretti (1888).

Tra gli scomparsi il compositore Burt Bacharach (2023). e il premio nobel Luc Montagnier (2022).