TORINO – Veteran Car Club Torino: annunciato un 2024 intenso

- Advertisement -

TORINO – Si preannuncia una stagione 2024 intensa per il Veteran Car Club Torino dopo che il 2023 si è concluso con l’apprezzata presentazione delle immagini e di alcuni cenni in cui sono stati ripercorsi gli appuntamenti dell’intera stagione.

Archiviata ormai la stagione passata, il direttivo è già al lavoro per la preparazione dei numerosi eventi per un calendario che, come lo scorso anno si preannuncia intenso e molto variegato con molte novità.

Si inizia con l’immancabile organizzazione della visita in bus ad “Automotoretrò” prevista per il 2 marzo che, come nel 2023, si svolgerà nuovamente a Parma.

Il 7 aprile è invece programmata la “Gita di Primavera” mentre una settimana più tardi si terrà il consueto “gemellaggio” con la Valle D’Aosta in occasione del XXXIII° Interclub fra i due sodalizi. Nell’ultimo week-end di aprile soci e simpatizzanti saranno invitati a visitare le “Dimore Sabaude” mentre il mese di maggio si aprirà con “Asi Motorshow” in programma il 3-4 e 5 .

Dopo il successo e il seguito dello scorso anno, la seconda edizione di “Revival Circuit” ha trovato una collocazione più “mite” e sarà in programma il 12 maggio. Anche nel mese di giugno le attività del Veteran Car Club terranno impegnati gli appassionati con “In Auto Sulle Alpi” manifestazione riservata a vetture costruite prima del 1980 mentre l’appuntamento riservato alle motociclette si terrà invece il 28 dello stesso mese.

Agli amanti degli scorci panoramici è dedicata la “Gita al Nivolet” prevista per il 14 luglio mentre ad agosto, presumibilmente l’11 o il 18 (a seconda delle previsioni meteo) tutti al pic nic con il Veteran. Appuntamento molto importante, invece, il 7 agosto con la seduta di omologazione Asi. Torino ritornerà ad essere per un intero week-end l’indiscussa capitale dell’automobile con il Salone dell’Auto dal 13 al 15 settembre. A fine mese sarà invece organizzato il suggestivo “Concorso di Eleganza Festival Car” a cui farà seguito alla metà di ottobre “Vecchio Piemonte” manifestazione a calendario Asi.

Chiuderà il mese “Il Raduno delle Centenarie”. Di grande interesse la visita al salone “Epoqu’auto” organizzata per il 9 novembre. A chiudere la stagione 2024 come di consueto il “Pranzo degli Auguri” in programma il 15 dicembre.