GENOVA – Pronta una stagione stellare per Emanuele Fiore: dal tricolore all’IRC

GENOVA – “Ci tenevo. Era una opportunità che sognavo da tempo, pazienza, magari ci riproveremo” sono le parole del pilota genovese Emanuele Fiore dopo la mancata convocazione al Montecarlo. Archiviata questa delusione, che appartiene ormai solo più al passato, è pronto a fissare i suoi nuovi obiettivi per la stagione 2024 che impegnano la sua mente e allontanano definitivamente le delusioni.

All’orizzonte c’è, infatti, la partecipazione alla Ronde della Val Merula che inaugurerà la stagione agonistica ligure.

“La rinuncia ad essere al via della gara monegasca ci ha offerto l’opportunità di partecipare all’appuntamento sulle strade savonesi al quale saremo presenti a bordo della Citroen C3 della Sportec. Proveremo a misurare il carattere della performante R5 e poi ci concentreremo nuovamente sulla stagione tricolore.”

Per il terzo anno consecutivo, Emanuele Fiore è una presenza costante nella massima serie italiana e sarà nuovamente al via nel Campionato assoluto nella classe riservata alle due ruote motrici.

“Una categoria stimolante dove sei chiamato a misurarti con avversari giovani, molto ostici ma che al tempo stesso ti proietta in un contesto molto suggestivo”.

Sei gli appuntamenti dove vedremo al via il driver Peugeot: Ciocco, Alba, Due Valli, Roma, Mille Miglia e Sanremo. “E’ un programma impegnativo ma dove già lo scorso anno ho vissuto delle sensazioni positive.”

Ma non finisce qui perchè nei pensieri di Emanuele Fiore c’è l’idea di provare l’esperienza dell’IRC, l’International Rally Cup. “In effetti è un trofeo che mi attrae molto. L’idea è quella di partecipare al Rally Elba così da capire se sussistono i presupposti per essere competitivi anche in questo caso fra le due ruote motrici. Se i risultati si rivelassero soddisfacenti non escludo di pensare ad un impegno anche nelle tre gare successive”.

La stagione di Emanuele Fiore e Andrea Casalini sarà supportata dalla scuderia “La Superba”. “Questo è un irrinunciabile punto fermo della mia attività. Con il presidente Paolo Benvenuti, oltre ad una amicizia fraterna c’è la piena condivisione dei progetti. Oltre a quello che vede me e Andrea impegnati in prima persona, è in fase avanzata quello rivolto all’opportunità, attraverso alle aziende che appoggiano la nostra attività, di affiancare un giovane talento . Si tratta di Edoardo De Antoni, ventiseienne veneto davvero umile e molto bravo che con il sua capacità cristallina ha davvero fatto breccia nella nostra passione. Edoardo sarà al via della serie tricolore 2 Ruote Motrici grazie anche alla collaborazione con Paolo Valla titolare della Vs Sport”.

Quindi oltre ad essere pilota esperto, Emanuele Fiore mette a disposizione la sua esperienza anche come “talent scout”. “E’ quanto mai importante valorizzare quelle che sono le risorse capaci di costruire il futuro di questa specialità”.

Fiore ci confida poi un’altra iniziativa molto interessante che a differenza della prima coinvolge invece un vero “top driver”. “Nel mese di Maggio, anche per dare lustro ad una nostra azienda partner, abbiamo in programma una sorpresa molto interessante. Ma di questo nel parleremo più avanti”. Per ora le bocche rimangono cucite.