“DUE E QUATTRO RUOTE…PASSIONE MOTORI” – Intervista a Martina Musiari (VIDEO)

- Advertisement -

PARMA – Bentornati appassionati di motori ad una nuova puntata di “Due e quattro ruote…passione motori”. Il rally torna ad essere protagonista e nostra gradita ospite è stata Martina Musiari, una tra le più talentuose e promettenti navigatrici del panorama nazionale.

Portacolori di Colecchio Corse, con Martina abbiamo ripercorso le tappe più importanti della sua carriera agonistica.

Una grande passione quella della giovane parmense trasmessa dal papà e dallo zio, rispettivamente navigatore e pilota, che le hanno insegnato i trucchi del mestiere.

Nel 2018 inizia la sua esperienza nel mondo del motorsport, prima partecipando al Rally di Salsomaggiore Terme a fianco di Giovanni Pelosi e, nella stagione successiva, prende parte a “Rally Italia Talent”, il contest dedicato ai giovani talenti italiani dove conosce Edoardo De Antoni con la quale corre nei tre giorni di finale e con cui vince proprio il talent.

Inizia così il loro sodalizio sportivo e, sempre nello stesso anno, sono al via e si aggiudicano il Trofeo Suzuki, seguito dalla partecipazione a quello BMW.

Nel 2021 è la volta di un trofeo più importante, il Toyota Yaris, e nel 2022 insieme all’Aci Team Italia sono al via come giovani con la neonata classe Rally5 a bordo della Renault Clio con i colori di Collecchio Corse.

Nel 2023 il binomio De Antoni-Musiari prende percorsi separati e Martina partecipa con Antonio Rusce, a bordo della Skoda Fabia Rally2 Evo della BS Sport, al Campionato Italiano Assoluto Rally ed insieme conquistano la quarta posizione nel promozione. Ma Martina è anche al via di alcune gare del Campionato Italiano Rally Terra insieme a Jader Vagnini e con De Antoni vince il prestigioso Rally di Monza e la prima edizione del Trentino Rally.

Una passione ed un talento che traspaiono dalle sue parole e dai suoi risultati, il sogno di una giovane ragazza determinata che punta davvero in alto.

Nella nostra chiacchierata Martina ci ha confidato di voler andare avanti in questo mondo a piccoli passi, step by step, per crescere, imparare e raccogliere il frutto del sacrificio, puntando in alto, verso le competizioni internazionali arrivando, prima o poi, al WRC.

Il sogno di questa giovane ragazza in onda questa sera alle 21.00 su www.ontvweb.it.