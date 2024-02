PIEMONTE – Laghi piemontesi: migliora la qualità dell’acqua

- Advertisement -

PIEMONTE – Ottimi i risultati dei rilievi effettuati da Arpa sulla qualità delle acque di balneazione dei laghi del Piemonte. Infatti, secondo i dati emersi, la qualità sta migliorando sempre di più e lo si rileva dalla stabilità dei dati rispetto alle classi “eccellente” e “buono”, un aumento dall’8% al 14% delle zone con classe di qualità “sufficiente” e una diminuzione dal 9% al 3% di quelle prima classificate come “scarse”.

La fotografia dello stato qualitativo delle acque di balneazione è riferita al quadriennio 2020-2023 sulla base dei monitoraggi effettuati nei laghi Maggiore, Orta, Mergozzo, Avigliana, Viverone, Sirio e Candia e dei due torrenti San Bernardino e Cannobino.

«I risultati ottenuti – commenta l’Assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati – certificano che il lavoro portato avanti dalla Regione, in termini di attenzione e cura per il nostro territorio, sta dando buoni frutti. La balneazione è infatti una risorsa importante per il Piemonte, sia in termini ambientali che turistici e quindi economici».