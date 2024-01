TORINO – Tutela dell’ambiente: Città Metropolitana eroga 22.220.000 euro (FOTO)

- Advertisement -

TORINO – E’ un 2024 che si apre pieno di buoni propositi e notizie positive su un fronte davvero importante: quello della tutela dell’ambiente.

E’ solo di qualche giorno fa la conferma che la Città Metropolitana di Torino erogherà ben 22 milioni e 220 mila euro che erano stati richiesti al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la realizzazione di 5 progetti di forestazione urbana ed extraurbana presentati a fine settembre.

I progetti, relativi alla Missione 4.2.3.1 del bando, consentiranno di intervenire su 5 ambiti metropolitani per mettere a dimora 650.000 piante nei prossimi due anni.

Nello specifico si tratta del: Torrente Stura nel comune di Borgaro Torinese in cui è prevista la riforestazione dell’area del lago Villaretto, del parco Chico Mendes e dell’area SMAT Stura per una spesa complessiva di 4.515.000 euro; Torrente Chiusella e fiume Dora Baltea nei comuni di Montalto Dora, Pavone Canavese e in aree del Demanio regionale, con il ripristino dei corridoi ecologici del Chiusella e della Dora Baltea, per una spesa di 2.881.000 euro; Torrente Orco nei comuni di Foglizzo, Montanaro, San Benigno e aree del Demanio regionale, con il ripristino del corridoio ecologico dell’Orco, per una spesa di 6.450.000 euro; Alta Valle di Susa, nei comuni di Salbertrand, Sauze di Cesana, Chiomonte, Exilles, con il ripristino di boschi danneggiati da valanghe in alta Valsusa, per una spesa di 2.365.000 euro; fiume Po, con il ripristino del corridoio ecologico in aree del Demanio Regionale e del Parco del Po nel tratto tra Città di Chivasso e il confine con la provincia di Vercelli, per una spesa di 7.009.000 euro.

L’obiettivo generale dei progetti è quindi quello di consolidare il ruolo fondamentale nell’ambito della Rete Ecologica svolto dai terreni immediatamente prossimi alle aree protette ad elevato valore ecologico, riconosciute dagli strumenti di pianificazione metropolitana e regionale.

Gli obiettivi specifici, coerenti con i Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000 e con gli strumenti di pianificazione delle aree protette, sono legati alla tutela della biodiversità, in un’ottica di riqualificazione dell’ambito perifluviale. L’impianto di specie che appartengono alla vegetazione naturale potenziale mira a incrementare le funzionalità ecologiche dell’ambiente golenale, il suo ruolo come infrastruttura verde e blu a scala territoriale, la qualità paesaggistica e in generale l’offerta di servizi ecosistemici di regolazione.

Tutti gli interventi verranno supportati a livello scientifico dal Dipartimento di Scienze agrarie forestali ed alimentari dell’Università di Torino, con cui è in atto una convenzione riguardante l’annualità 2022 del PNRR e, a livello operativo, dalla Regione Piemonte e dall’Istituto per le Piante da Legno e l’ambiente di Torino, che ha già collaborato alla prima fase di candidatura degli studi di fattibilità tecnico-economica e con cui è in corso di predisposizione un accordo.