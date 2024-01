PIEMONTE – Presentata l’annuale pubblicazione di Vignaioli Piemontesi e Regione

- Advertisement -

PIEMONTE – “L’Annata Vitivinicola” è l’annuale pubblicazione di Vignaioli Piemontesi e Regione pubblicano tutti gli anni per analizzare dati tecnici e dare valutazioni sulla vendemmia conclusa e sull’andamento economico generale del comparto vitivinicolo.

Giovedì 25 gennaio 2024 è stata presentata quella relativa alla vendemmia appena trascorsa che è stata giudicata dai tecnici “molto buona” e le uve hanno ricevuto una media qualitativa di «otto stelle» su dieci. Temperature record e siccità prolungata hanno causato una diminuzione del 14% della produzione: 2,06 milioni di ettolitri contro i 2,26 del 2022.

Il Piemonte si conferma comunque come la seconda regione italiana per fatturato, con un giro d’affari per il comparto vinicolo che cresce a 1 miliardo e 362 milioni di euro (erano 1 miliardo e 235 milioni nel 2022). Tiene inoltre l’export dei vini piemontesi che sono andati meglio della media italiana.