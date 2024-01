IVREA – Ciac: inaugurato il nuovo ristorante didattico dedicato all’impresa formativa (FOTO)

- Advertisement -

IVREA – Dall’esperienza di oltre 40 anni della Scuola alberghiera CIAC Prat di

Ivrea nasce Morenica, l’impresa formativa gestita dai 24 allievi frequentanti il 2° anno di Cucina

e Sala Bar, con la supervisione dei loro insegnanti.

Il ristorante didattico sarà aperto su prenotazione a pranzo, 2 volte alla settimana, il mercoledì

e il venerdì a partire dal 19 gennaio.

L’impresa formativa, che vedrà impegnati i ragazzi per un totale di 400 ore durante l’anno

scolastico, è una modalità didattica innovativa che permette agli studenti di svolgere attività

di formazione in un reale assetto lavorativo, nel quale l’aspetto formativo prevale naturalmente

su quello economico.

Tutto è organizzato e realizzato dagli allievi: la composizione del menù, gli ordini, la gestione

del magazzino, il budget, la realizzazione dei piatti, l’allestimento dei tavoli, il servizio, la

traduzione del menù in lingua straniera e la gestione della cassa.



I giovani studenti saranno impegnati a lavorare in sicurezza, ad assicurare la qualità delle

proposte, il rispetto dei tempi del servizio e l’attuazione delle norme igienico-sanitarie.

Dovranno inoltre promuovere scelte attente alla tutela dell’ambiente attraverso il risparmio

energetico e idrico, l’utilizzo di prodotti locali e a km 0 e la riduzione degli sprechi (no – waste).

Sviluppando in questo modo, accanto alle loro abilità operative, le competenze organizzative,

gestionali e di relazione con una clientela vera.



Tra le figure istituzionali presenti all’inaugurazione e al taglio del nastro, Elena Chiorino,

Assessore al lavoro, istruzione e Formazione professionale della Regione Piemonte: “Investire

sul talento dei nostri giovani li prepara ad affrontare le sfide professionali del futuro. Ecco

perché ritengo l’impresa formativa un modello vincente. Una realtà che consente di acquisire

tutto ciò che serve a formare i professionisti che da domani contribuiranno a tenere alto il

nome del Made in Italy nel mondo. E che offre l’opportunità di essere pronti a spendere le

proprie competenze su un mercato del lavoro. Modalità didattiche come queste, insieme alla

creazione delle Academy di filiera e al potenziamento degli ITS Academy in cui ho voluto

credere ed investire fin dall’inizio del mio mandato, consentono di restituire alla Regione il

ruolo centrale che merita nel sistema economico della nostra Nazione. Complimenti all’ottimo

direttore Cristina Ghiringhello, al CIAC e a tutti coloro che hanno collaborato perché Morenica

divenisse realtà”.



Presenti inoltre numerosi amministratori comunali, rappresentanti delle associazioni datoriali,

imprenditori e imprenditrici dei diversi settori economici, in particolar modo del settore

turistico-alberghiero.

Tra le realtà ristorative, degna di nota la presenza della chef Mariangela Susigan per il Gardenia

di Caluso, stella green Michelin e di Luca Berolatti, del Ristorante del Monte di Colleretto

Giacosa, in qualità di Presidente dell’Associazione dei Ristoranti della Tradizione Canavesana.

“Lo scorso ottobre abbiamo inaugurato la nostra prima impresa formativa dedicata al settore acconciatura nella sede di Ciriè. – Dichiara Cristina Ghiringhello, Direttore generale di CIAC – Continuiamo ad investire per offrire ai nostri giovani un contesto che li aiuti ad acquisire sempre maggiore consapevolezza rispetto alle loro capacità e per incoraggiarli anche a creare

impresa. Stiamo già lavorando per avviare l’impresa formativa in ambito industriale con un

importante accordo di collaborazione locale”.



Federico Furfaro, Direttore della Scuola Alberghiera CIAC “F. Prat” aggiunge: “Auspichiamo che la nostra Scuola possa con questa iniziativa rafforzare il proprio ruolo di riferimento per la

formazione ristorativa del Canavese, contribuendo al contempo alla promozione delle

eccellenze canavesane e alla crescita dell’attrattività turistica del territorio. Il nostro ristorante

didattico si pone l’obiettivo di formare per i ristoratori una nuova generazione di professionisti,

più consapevoli della complessità gestionale di un’impresa. Stiamo inoltre studiando delle

iniziative volte a valorizzare le strutture ricettive e ristorative dei nostri partner, oltre che i

produttori locali, anche attraverso un’area espositiva all’interno della nostra sala”.



Alessia Mingolla, allieva del 2° anno di Sala e bar: “Morenica è la nostra formazione, servita

sul piatto… Il nostro motto è: cucina, gusta, impara: il sapore dell’educazione. Siamo molto

contenti di avere l’opportunità di formarci in modo attivo e coinvolgente e prepararci al meglio

per il mondo del lavoro. Ringraziamo quindi tutti i docenti che continueranno a stimolarci e

guidarci in tal senso. Ci piacerebbe poter collaborare attivamente con i ristoratori del territorio,

avere la possibilità di apprendere il più possibile dalla loro esperienza per poter poi svolgere i

periodi di stage al meglio delle nostre possibilità. Desideriamo scoprire i prodotti tipici, le filiere

produttive al fine di promuovere, nel nostro piccolo, il territorio in cui operiamo. Siamo

entusiasti di iniziare questa nuova esperienza e non vediamo l’ora di accogliere i nostri primi

clienti! “