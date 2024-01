TORINO – Museo Regionale di Scienze Naturali: ingresso gratuito sino al 1 febbraio 2024

- Advertisement -

TORINO – Ha riaperto ufficialmente, con tanto di inaugurazione avvenuta alla presenza del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell’Assessore alla Cultura Vittoria Poggio, il Museo Regionale di Scienze Naturali.

Una riapertura che è stata accolta con tantissimo entusiasmo da parte del pubblico: dopo l’inaugurazione della scorsa settimana e l’avvio della piattaforma online, oltre 10.000 persone hanno prenotato l’ingresso e sono esauriti tutti i fine settimana di gennaio.

Già il primo giorno di accesso il Museo ha registrato il tutto esaurito e tantissimi sono stati i bambini accompagnati dai loro genitori che hanno varcato la soglia di via Accademia Albertina 15 incuriositi sia dalle sale espositive e dai due laboratori con Giovanni Muciaccia organizzati da Fondazione Circolo dei lettori e Regione Piemonte all’interno del programma culturale ‘Porte aperte alla scienza’ (rassegna che proseguirà il 19, 26 gennaio e 2 febbraio con prenotazione obbligatoria sul sito del Circolo dei lettori).

“I numeri di questi primissimi giorni testimoniano l’attesa per la riapertura e l’interesse verso il museo che torna visitabile dopo tanto tempo”, commentano il Presidente Alberto Cirio e Vittoria Poggio – Assessore Regionale.

La Regione, inoltre, ha in programma di coinvolgere tutte le scuole del Piemonte: nei prossimi giorni saranno contattate e invitate ad accompagnare gli allievi a visitare il Museo. “Gli studenti piemontesi saranno i protagonisti in questa prima fase di riapertura del Museo – anticipa Elena Chiorino, assessore all’Istruzione – È un patrimonio culturale unico del nostro territorio e per questo motivo abbiamo deciso di coinvolgere le scuole. Stimolare la curiosità è il miglior modo di favorire il loro apprendimento”.