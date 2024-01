BUROLO – Riconosciuto il Distretto del Cibo e del Vino Mombarone, Serra Morenica e Naviglio di Ivrea

BUROLO – Il Distretto del Cibo e del Vino Mombarone, Serra Morenica e Naviglio di Ivrea è stato riconosciuto il 21 dicembre 2023 con D.D. 1179/A1700A/2023 dalla Regione Piemonte, su proposta del Comune di Burolo nella persona del Sindaco Franco Cominetto.

Del Distretto fanno parte i Comuni di Alice Castello, Albiano d’Ivrea, Andrate, Azeglio, Bollengo, Borgofranco d’Ivrea, Borgomasino, Burolo, Caravino, Carema, Cascinette d’Ivrea, Chiaverano, Cossano Canavese, Ivrea, Maglione, Mongrando, Montalto Dora, Nomaglio, Palazzo Canavese, Piverone, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Vestignè, Villareggia, Borgo d’Ale, Moncrivello, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Magnano, Roppolo, Sala Biellese, Salussola, Torrazzo, Viverone, Zimone e Zubiena.

Inoltre aderiscono le organizzazioni come l’Unione Montana Mombarone, la CIA Agricoltori delle Alpi, la Coldiretti Torino, la Confagricoltura Torino, la Cantina della Serra e la Cantina Produttori Nebbiolo di Carema. Il Distretto mira a promuovere il territorio e i suoi prodotti e contestualmente a incrementare la competitività delle aziende agricole e agroalimentari e potenziare l’offerta turistica. Il riconoscimento ufficiale è un’opportunità per tutto il territorio.

