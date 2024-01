MAPPANO/LA CASSA – Ciclocross: Solenne regala il podio alla Cicloteca

MAPPANO/LA CASSA – Il 2024 a livello agonistico si è aperto con tre atleti della Cicloteca subito pronti a darsi sportivamente battaglia con i loro pari età, in occasione della gara nazionale di ciclocross che si è svolta a Seregno, in provincia di Monza Brianza.

Sono stati Giulio ed Enrico Pich, oltre a Manuel Solenne a difendere i colori della compagine che ha sede a La Cassa (ma che ha nelle sue file ha atleti che arrivano dal Ciriacese e non solo) in occasione della trasferta lombarda, conquistando dei buoni riscontri.

Tra gli Juniores Giulio ha pagato una partenza non delle migliori, riuscendo comunque a rimontare ed a concludere, alla fine, con la piazza numero 17, mentre invece tra gli Esordienti Secondo anno un determinato Enrico è stato in grado di classificarsi 12esimo, grazie ad uno “start” di qualità ed una gestione delle forze riuscita a pieno.

Solenne, a sua volta, ha vissuto un fine settimana intenso: infatti, oltre alla sesta piazza di Seregno il nostro nello stesso weekend ha corso pure ad Arezzo, dove ha finito per conquistare il gradino basso del podio nella propria categoria.

Va detto che la Cicloteca è impegnata anche a livello organizzativo, visto che il prossimo 21 gennaio 2024 allestirà a Mappano la terza edizione del trofeo messo in palio dal Comune, uscita valida quale settima ed ultima tappa della Coppa Piemonte di ciclocross.

Al via della competizione che si terrà presso il parco Unione Europea saranno al mattino le categorie giovanili, quindi al pomeriggio toccherà agli adulti. La prova vedrà al termine le premiazioni finali della Coppa, nonché l’assegnazione delle maglie di campioni regionali Esordienti Primo anno sia maschili che femminili.

