I FOCUS SU – Dalla passione per un grande film al mondo del “cosplay” (VIDEO)

I FOCUS SU – Le fonti di ispirazione che portano singoli o gruppi a creare eventi, associazioni oppure a dare vita a iniziative belle e coinvolgenti sono le più disparate. Come nel caso in questione, dove a dare il là è un film, una pellicola che con il passare degli anni è diventata sempre più iconica, finendo, pure a decenni di distanza dalla sua prima proiezione, per coinvolgere generazioni diverse.

Stiamo parlando di “Ghostbusters – Acchiappafantasmi”, uscito negli Stati Uniti nel 1984 e che si è rivelato campione d’incassi del periodo un po’ in tutto il mondo. Non solo: vestiti, strumenti, automezzi che appaiono sia nella prima che nelle successive pellicole hanno ispirato alcuni appassionati, che li hanno letteralmente ricreati e che oggi, grazie a realtà organizzate e collegate tra loro, li utilizzano in occasioni di eventi, riunioni e spettacoli.

Anche in Canavese c’è chi nutre questo amore, che tra l’altro ha finito pure per coinvolgere suo figlio, trasmettendogli una passione che è in costante evoluzione. “Tutto nasce dal fatto che per me “Ghostbusters” è un film che ha accompagnato la mia gioventù e del quale sono un grande estimatore. Quasi per caso ho scoperto dell’esistenza di un club in Italia dedicato al film e piano piano mi sono appassionato a quello che è il mondo del “cosplay”, il quale appunto vede la gente coinvolta nel riproporre tutto ciò che è legato alle iconiche figure del cinema e dei fumetti”.

Fabio è così entrato a fare parte della sezione piemontese del “Ghostbusters Italia”: “Ci sono vari gruppi, distribuiti un po’ in tutte le regioni, che via via partecipano a diversi eventi allestiti nel territorio nazionale. Devo dire che con il passare degli anni si sono instaurate delle bellissime amicizie, si è creata una socialità ampia, che coinvolge persone che abitano in giro per il nostro Paese, accomunate dalla stessa passione”.

Dalle auto ai “fucili”, dalle trappole alle tute, ogni cosa che viene utilizzata nel film diventa fonte di ispirazione al fine di ricrearla: “E’ altrettanto coinvolgente riuscire a ricostruire, anche in proprio, l’armamentario dei protagonisti – aggiunge ancora Fabio – Si ha voglia di implementare, per quanto possibile, ciò che si ha a disposizione, rendendolo il più “veritiero” possibile”.

Ma non solo divertimento ed allegria: c’è un’ulteriore importante componente che spinge i tesserati di questa associazione a far crescere il movimento ed a coinvolgere più persone: “C’è un aspetto sociale, dato che non mancano le iniziative volte a raccogliere fondi. E’ bello far sì che momenti di condivisione diventino pure veicolo per fare del bene e per aiutare chi ha bisogno, anche solo di un semplice sorriso”.

Il 2024 si è appena aperto ma già diverse cose bollono in pentola: “Tra pochi mesi uscirà un nuovo capitolo della saga cinematografica e quindi per noi che siamo appassionati c’è parecchia attesa. Sarebbe bello, per esempio, anche in Canavese riuscire per esempio ad allestire dei momenti legati alle proiezioni della nuova pellicola, ma ci stiamo studiando. Naturalmente saremo presenti ad incontri e manifestazioni, mentre sarà pure l’anno del decennale della fondazione della “Ghostbusters Italia”. Intanto, personalmente sono felice di aver coinvolto mio figlio Francesco, che come me ama questo film, ed è anche bellissimo vedere, nel corso delle uscite a cui partecipiamo, l’entusiasmo dei più giovani, affascinati da quello che riproponiamo”.

