PIEMONTE – Manca solo un giorno alla fine del 2023 in cui si conclude una stagione che si è dimostrata ricca di sorprese, ma anche di conferme per quanto riguarda il panorama rallyistico nazionale e piemontese, e sono già pronte le date ufficiali del 2024 annunciate nei giorni scorsi dalla Giunta Sportiva ACI.

Per quanto concerne gli appuntamenti riguardanti le principali serie tricolori, dalle validità maggiori alle gare nazionali sono ben 102 i rally programmati, 57 dei quali andranno a comporre le tappe del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, conquistato nel 2023 da Andrea Crugnola e Pietro Ometto (7 gare tutte su asfalto), del Campionato Italiano Rally Terra che è andato quest’anno a Paolo Andreucci e Rudy Briani(6 su sterrato), del nuovo Trofeo Italiano Rally che sostituisce il Campionato Italiano Rally Asfalto aggiudicato nella stagione appena conclusa dalla coppia formata da Simone Campedelli e Tania Canton (8 su asfalto), quelli della Coppa Rally di Zona e la Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport.

Per il tricolore tutto avrà inizio nel mese di marzo con la prima tappa della CRZ con il Rally dei Laghi, previsto nella settimana del 3 marzo. A questo incipit seguiranno in rapida successione, nelle settimane seguenti, il Rally Città di Foligno (10 marzo) come nuovo ingresso d’apertura del CIRT; il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (17 marzo) a lanciare il CIAR Sparco; quindi prima di Pasqua il Rally del Lazio (24 marzo) come novità iniziale del TIR.

Per le serie maggiori ci sarà come sempre la pausa estiva nel mese di agosto. Il finale sarà quindi diviso tra ottobre, con Como a chiusura del TIR e Sanremo per il CIAR Sparco, e novembre con la Finale di Coppa nel Rally della Lanterna oltre all’epilogo del CIRT al Rally delle Marche, per l’ultimo weekend titolato previsto al 24 novembre. Alle date nazionali si aggiunge poi il fiore all’occhiello con il Rally Italia Sardegna, tappa italiana del WRC che si svolgerà come sempre nel primo fine settimana di giugno, come già stabilito dal calendario FIA.

Per quanto riguarda il Piemonte che, come già annunciato ad inizio novembre, presenta la novità della suddivisione nella zona 1 (insieme alla Valle d’Aosta) e nella zona 2 (insieme alla Liguria) le date saranno le seguenti: si inizia in zona 1 il 14 aprile con il Rally Regione Piemonte, il 5 maggio con il Rally Valle d’Aosta a cui seguirà il 16 giugno il Rally Valli Ossolane, 30 giugno Rally Castiglione Torinese, 21 luglio Rally Lana, 8 settembre Rally Rubinetto e 6 ottobre Rally Santo Stefano Belbo.

Per la zona 2: si inizia il 24 marzo con il Rally dei Vigneti Monferrini, 26 maggio Rally Grappolo, 22 settembre Rally delle Palme e 20 ottobre Rallye Sanremo mentre la finale nazionale della Coppa Italia si terrà il 10 novembre con il Rally della Lanterna.