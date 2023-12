PIEMONTE – Rassegne enogastronomiche e culturali: in arrivo oltre 1 milione di euro

PIEMONTE – Oltre 1,4 milioni di euro a 25 associazioni piemontesi e 18 Comuni sono in arrivo da Regione e Ministero del Turismo come contributo per l’organizzazione di sagre e festival. Da Bolle di Malto alla Duja d’Or, la graduatoria con i vincitori del bando 2023 premia le più importanti manifestazioni piemontesi in tutte le province. Contributi per rassegne e iniziative turistiche capaci di generare ricadute economiche anche sette volte superiori all’investimento pubblico come certificato da uno studio di Ires Piemonte per i grandi eventi, ma che riguarda anche le fiere quasi tutte accomunate dall’impronta enogastronomica.

«Si tratta di un grande risultato. Con queste risorse – hanno sottolineato il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore al Turismo, Vittoria Poggio – le associazioni proseguiranno la programmazione senza soluzione di continuità portando sui territori un dividendo sociale ma anche economico per le ricadute che favoriscono gli scambi e attivano opportunità di lavoro».

Ai Comuni sono andati 460.474 euro tra fondi regionali e fondi provenienti dal Funt, il Fondo Unico del Turismo con quote oscillanti dai poco più di 16.000 euro di Moncrivelloper la Sagra del mirtillo e delle Eccellenze Moncrivellesi fino ai 50.000 assegnati ad Asti per la Duja d’Or di Asti e anche alla Fiera Nazionale del Tartufo Bianco d’Alba e nero pregiato di San Sebastiano Curone che hanno ottenuto il massimo contributo ottenibile per i Comuni.

Alle associazioni sono invece stati destinati oltre 967 mila euro tra risorse Regionali e Ministeriali sempre per l’organizzazione di kermesse di promozione di prodotti enogastronomici, ma anche per aver organizzato eventi come l’Asta Mondiale del Tartufo oppure spettacoli come quello di Stupinigi dove è stato allestito un palinsesto di sei concerti teatrali tra Lirica e Musical in scena fino ad aprile 2024 organizzato dalla Fondazione Reverse.

In provincia di Asti sono state premiate la Duja d’Or; la rassegna Barbera Incontra di San Damiano d’Asti: Canelli Città del Vino; la Corsa delle Botti 2024 del comune di Nizza Monferrato; il Palio degli asini e la mostra Barbarossa a Cocconato organizzati dal comune di Cocconato; il Magico presepe di Natale 2023 organizzato tra i comuni di San Damiano d’Asti, Govone e Asti.

In provincia di Alessandria hanno vinto il bando la Festa del vino del Monferrato Unesco 2023 di Casale Monferrato; la Fiera nazionale del tartufo bianco d’alba e nero pregiato di San Sebastiano Curone; Cioccolato nel Monferrato organizzato dal Comune di Altavilla Monferrato; Fubine porta aperta al Monferrato organizzato dal Comune di Fubine; Estate del peperone di Frassineto Po; Golosaria tra i castelli del Monferrato; Vino e tartufi organizzata dalla Proloco di Ovada e del Monferrato Varese e da Alexala; il Festival dello sport, benessere e movimento di Alessandria; la seconda edizione della rassegna Oltregiogo day; Axchristmas stai con noi organizzata dalla Confcommercio di Alessandria; Meravigliose Esperienze Itinerari Enogastronomici tra i castelli del Piemonte, organizzata dall’associazione Amici Castelli Aperti.

In provincia di Biella ha vinto il bando la rassegna Bolle di Malto organizzata dall’associazione Cortocircuito APS aggiudicandosi un importo di 50.000 euro, il massimo ottenibile.

In provincia di Cuneo hanno vinto il bando la Fiera degli acciugai 2023 del Comune di Dronero; la Fiera nazionale della nocciola di Cortemilia; Bee Formaggi di Montagna di Villanova Mondovì; la fiera di Valle 2023 organizzata dal Comune di Roccabruna; il Servaj Festival di Diano D’alba; l’Asta mondiale del Tartufo Bianco d’Alba organizzata dall’Enoteca regionale piemontese Cavour; C’è fermento grandi birre piccoli produttori; Cuneo illuminata 2023; Meeting: di cotte e di crude; Waiting for Bra’s 2024; Frutti in fiore 2023; la 45ª fiera fredda della lumaca; Gusta Cherasco. La piazza del vino e del cibo.

In provincia di Torino sono stati assegnati complessivamente 216.284 euro a cinque rassegne: il salone del vino di Torino 2023; Lirica e Musicall a corte alla Palazzina di caccia di Stupinigi; ReWine 2023, il vino al Centro; la programmazione culturale del forte di Exilles 2023 curata dall’associazione Revejo; la 27ª mostra nazionale della Toma di Lanzo dei formaggi d’Alpeggio organizzata dalla Proloco di Usseglio.

In provincia di Vercelli hanno vinto il bando il Muschin Festival di Crescentino e la Sagra del mirtillo e delle eccellenze Moncrivellesi organizzata dal Comune di Moncrivello.

Nella provincia del Verbano Cusio Ossola ha vinto il bando il 16º mercatino di Natale organizzato dalla Proloco di Santa Maria Maggiore Crana Buttogno.