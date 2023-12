TORRE/RIVARA – Mountain bike: la Coppa Piemonte 2024 toccherà il Canavese

TORRE/RIVARA – Questi ultimi scampoli di anno sono utili a determinare i programmi della prossima annata agonistica per ciò che concerne diverse discipline. Tra queste pure la mountain bike, disciplina che ha un fortissimo legame con il territorio canavesano, sia per quanto concerne i risultati colti dagli atleti che qui vivono, nonché per gli eventi che vengono organizzati.

Sotto tale secondo aspetto è ufficiale che pure nel 2024 la nostra zona sarà al centro dell’attenzione per ciò che concerne la Coppa Piemonte di cross country, con ben due appuntamenti in calendario tra i 9 che andranno a comporre l’intera stagione agonistica regionale.

Ad essere stati confermati sono gli eventi allestiti a Torre Canavese ed in quel di Rivara, che già nei mesi scorsi hanno portato ai nastri di partenza centinaia di atleti, di tutte le età, che qui hanno trovato percorsi affascinanti e tecnicamente provanti, nonché un’accoglienza che è marchio di fabbrica degli organizzatori locali.

Sarà proprio Torre ad essere la tappa inaugurale del nuovo calendario della mtb in Piemonte, con l’uscita che è stata fissata per il 2 marzo. Invece, Rivara salirà alla ribalta il mese successivo, per la precisione il 21 aprile, quando sarà la volta della terza prova.

Di messo ci sarà la trasferta cuneese di Rossana, il 24 marzo, quindi a seguire spazio a Camino (Vercelli) il 12 maggio, Sant’Anna Roero (Cuneo) il 19 dello stesso mese, Caselette (Torino) il 9 giugno, Masserano (Biella) il 16 giugno, Verzuolo (Cuneo) il 28 luglio.

Ancora Camino, il 15 settembre 2024, sarà infinde il momento d’epilogo di una stagione dedicata alla mountain bike dove lo spettacolo, il divertimento e lo sport saranno assoluti protagonisti.