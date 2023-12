SPORTIVI E…- Calcio, una ripartenza con i fiocchi per la Sangiustese (VIDEO)

SAN GIUSTO CANAVESE – La scorsa estate erano arrivati i primi “rumors”, trasformatisi in realtà poche settimane più tardi. La Sangiustese, storica società calcistica del territorio canavesano era pronta a ripresentarsi sul palco dello sport dilettantistico locale e piemontese pronta a portare nuovamente alla ribalta i mitici colori rossoblu.

A distanza di pochi mesi, dopo un grande lavoro sia a tavolino che sul campo, con il 2023 che si sta per chiudere è tempo di tracciare un primo bilancio. E che bilancio, perché la compagine diretta dal presidente Denis Cerutti ha fatto molto bene, in campionato come in Coppa Piemonte, dimostrando che il progetto poggia su basi solide, e che il gruppo che lo sta portando avanti è di indubbia qualità.

Naturalmente la stagione è appena al giro di boa, ma i sorrisi non mancano sui volti dei sangiustesi: “Diciamo che possiamo dire di essere, al momento, ben oltre alle aspettative – commentano in coro Fabiano Altobello, tecnico del team rossoblu, il segretario Luca Squaiella e l’amministratore delegato Sandro Conti – perché siamo qui a parlare di un primo posto in classifica, conquistato nell’ultimo match dell’anno, contro il Valmalone, e della Coppa vinta, nella fase locale, contro la Strambinese”.

Due tasselli importanti, in un quadro che è in fase via via di realizzazione. “Abbiamo avuto bisogno di un periodo di ambientamento – sottolinea in particolare Altobello – perché abbiamo iniziato da zero. Sono orgoglioso di poter guidare un gruppo di ragazzi fantastici, numeroso e di qualità, che è pronto a mettersi a disposizione delle esigenze della Sangiustese, allenandosi seriamente e giocando ogni gare con determinazione e grinta”.

Cosa non di secondo piano, la rinascita della Sangiustese ha portato pure tanto entusiasmo sugli spalti, con la tribuna dello stadio Cerutti che nelle gare interne si riempie come ai bei tempi. “A volte mi giro e guardo le gradinate, dove ci sono 250-300 persone e resto piacevolmente stupito di quanto questa rifondazione sia apprezzata e sostenuta” dice ancora Altobello.

“C’è dietro un grande lavoro di progettazione – spiegano, invece, Squaiella e Conti – perché eravamo consci del fatto, all’inizio, che stavamo portando avanti un’idea non facile da realizzare. Invece, grazie all’entusiasmo di tutto l’entourage e poi a quello aggiuntivo dei ragazzi stiamo coltivando un qualcosa di importante, che vogliamo far durare nel tempo”.

Naturalmente aver messo un primo trofeo in bacheca ed aver chiuso il girone di andata davanti a tutti non fa che bene alla Sangiustese: “Una bella iniezione di fiducia, anche se siamo consapevoli che siamo solo a metà del viaggio. Siamo partiti per crescere, la posizione in classifica ci stimola e questo deve essere un nuovo punto di partenza. Lavoreremo sodo per arrivare il più lontano possibile, senza pressioni ma sapendo che se prima, per una questione di prestigio, tutti ci attendevano con il coltello tra i denti, ora che siamo lì davanti lo faranno con uno stimolo ancora maggiore”.

In onda questa sera alle 21 su ONTvWeb (www.ontvweb.it)