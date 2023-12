CANAVESE – Sono pronti i 2,6 milioni di euro per dare “completa copertura al quadro economico” della variante di Lombardore-Salassa. A sbloccare nuove risorse destinate all’opera che il Canavese attende è stata questa mattina la Regione Piemonte, approvando la delibera in Giunta regionale che permetterà di raggiungere i 35,5 milioni di euro necessari per realizzare l’opera.

“La Regione Piemonte, ancora una volta, dimostra con i fatti di essere dalla parte del Canavese. Dopo l’importante lavoro svolto in questi anni con Roma per inserire la Pedemontana del Canavese tra le “opere strategiche” per il Piemonte, oggi facciamo un nuovo passo per il territorio, arrivando alla copertura completa per realizzare l’opera” dichiara l’Assessore regionale alla Semplificazione Maurizio Marrone.

“Investire sulla Pedemontana vuol dire investire su tutto il Canavese e scommettere sul suo sviluppo nei prossimi decenni. Siamo soddisfatti del nuovo atto approvato dalla Giunta regionale, che conferma ancora una volta, la volontà di rendere strategico il nostro territorio. La completa copertura del quadro economico, per un importo complessivo di 35,5 milioni di euro, dà speranze che nel prossimo anno il progetto passi dalla fase di fattibilità tecnico-economica a quella esecutiva con l’appalto dell’opera” commenta Maurizio Giacoletto, Presidente ASCO (Associazione Sviluppo Canavese Occidentale) e consigliere del Comune di Levone.