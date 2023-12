CANAVESE – Basket: chiuso il girone di andata della prima fase

CANAVESE – Il campionato di serie C regionale dedicato al basket quest’anno offre un programma molto particolare. Tant’è che la prima fase, che vede le formazioni al via suddivise in due raggruppamenti, nei quali vi sono anche dei quintetti della Liguria, è giunta al termine lo scorso weekend, con la disputa dell’11esima giornata.

Un epilogo di questa parte di trofeo piemontese dai due volti, con la Pnc Cirié che vince in scioltezza ad Alessandria e si conferma seconda, pari merito, con il Bra, mentre Chivasso Castelrosso e Usac Rivarolo devono nuovamente alzare bandiera bianca.

Partiamo dai ciriacesi di mister Siclari, i quali nella tana del Cus Piemonte Orientale iniziano bene, prendono piede già nella prima fase (all’intervallo i punti di vantaggio sono 12), per poi dilagare nella ripresa, tanto che al termine il risultato parla di un eloquente 72-47 a favore dei canavesani. Nelle cui fila Molinario è stato il migliore del lotto, con 15 punti realizzati, uno in più rispetto a Tourè.

Tanta amarezza, invece, per i chivassesi, che davanti al pubblico cedono con Asti per un solo punto, alla fine di un tempo supplementare. Gara aperta, con i ragazzi di Giardino che allungano di 4 nei primi minuti, quindi nel secondo quarto impattano 10-10 e vanno al riposo sul 29-25. Inizio ripresa, però, a favore degli ospiti, i quali piazzano un +10 che permette loro di prendere in mano le redini del confronto.

E’ un attivo, dato che nel quarto conclusivo bella reazione di Bertino (15 punti per lui) e soci, capaci di portare la gara all’overtime, bloccata in quel momento sul 60 pari. Proprio sulla sirena la Ntc Technology si vede clamorosamente sorpassata, dovendo così dire addio per 69-70 al quinto successo stagionale.

Il girone di andata in casa Rivarolo si chiude con l’ultimo posto in classifica dei biancazzurri, che a Torino, sul campo del 5 Pari, cedono comunque con onore 70-61. Partenza in equilibrio tra i due sodalizi, mentre nel secondo periodo i locali piazzano l’allungo di 9 punti che “spacca” la sfida. Infatti, da quel 33-24 in poi si torna a giocare punto a punto, divario che le due formazioni porteranno sino alla sirena. Tra i nostri i migliori realizzatori sono stati Abrate e Ferraresi con 13 punti, mentre Tampellini ha raggiunto quota 10.

Prima della fine dell’anno solare ci sarà ancora spazio per un turno, quello che inaugurerà il girone di ritorno. Occhi puntati tutti sul campo di Biella, dove sabato 16 dicembre 2023 alle ore 20.15 si giocherà il big match tra la capolista ed i ragazzi del Cirié, sfida che vale appunto il primato. Trasferta ligure, invece, per il Rivarolo, di scena alle 18.30 a Vado, mentre il Chivasso, alle 21, se la vedrà con il 5 Pari, questa volta sul campo dei torinesi.