TORINO – Sarà un 2024 con grandi novità per Luciano e Filippo Andreetto che saranno al via di alcuni appuntamenti validi per il trofeo iridato della categoria TH fuoristrada.

Luciano Andreetto, imprenditore torinese di uno fra i brand automobilistici più longevi del Piemonte, ha senza dubbio il merito di aver fatto conoscere ai torinesi la passione per i fuoristrada. La sua passione per le 2 e 4 ruote lo ha portato fin da giovanissimo ad appassionarsi alle competizioni off-road fino a diventarne protagonista affrontando la Dakar per la prima volta nel 1982 a bordo di una Nissan Patrol.

Nel suo palmares troviamo un 4° posto assoluto nella 10° edizione della competizione inventata da Thierry Sabine. Una vittoria assoluta al Rally di Tunisia, un primo e secondo posto al Rally dei Faraoni fino ad essere considerato un pilota “ufficiale” avendo a disposizione i motori direttamente da Mitsubishi. Il lavoro e la famiglia ma soprattutto l’aver esaudito quella necessità intrinseca di mettersi alla prova lo hanno convinto ad una pausa di 21 anni. La fiamma della passione si è riaccesa nel 2022 dove ha preso parte al Baja 555 in Romania, gara che ha concluso al terzo posto di categoria.

Il ritorno alle competizioni per Luciano Andreetto ha coinciso con l’esordio alle note del figlio Filippo con il quale ha condiviso diverse esperienze agonistiche. Nel 2022 ha preso parte al Baja Troia, è giunto 5° a Pordenone, 2° al Sardegna e in seguito in Grecia, esperienza sfortunata costellata da problemi tecnici mentre era leader della classifica assoluta. Nella stagione 2023 Filippo è passato alla guida a bordo di un Pajero 3.5 V6 creando così una suggestiva sfida in famiglia, e segnando già due ottimi risultati con il 5° posto assoluto e 1° di categoria TH all’Italian Baja 2023 e il 4° posto assoluto e 2° di categoria TH alla Baja Troia Turkiye.