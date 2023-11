ROCK OF AGES – Quando l’amore è protagonista nel rock e nel metal (VIDEO)

ROCK OF AGES – Un mito vuole che i rockettari ed i metallari siano carichi di rabbia e cattiveria, la quale finisce per esprimersi attraverso canzoni ruvide, tirate, veloci, rumorose. Mai cosa fu più falsa, perché come abbiamo imparato a capire e conoscere, anche attraverso le precedenti puntati di “Rock of Ages”, questo genere musicale spazia davvero nei generi più disparati, trattando argomenti di ogni tipo, dal dolore alla rabbia, dalla depressione al riscatto, dalla voglia di vivere…a quella di divertirsi senza freni.

L’amore ed i sentimenti profondi che caratterizzano una coppia, tra gioie e delusioni, separazioni come riappacificazioni, sono temi che il mondo della musica più robusta ha da sempre utilizzato per sfornare canzoni che sono diventate anche dei classici, ascoltate da milioni di persone che non sono proprio avvezze a questo tipo di espressione delle “sette note”.

La nuova puntata del nostro programma, in onda su www.ontvweb.it, tratta proprio le cosiddette “ballads”, ovvero le canzoni basate su sentimenti più profondi, decelerando bruscamente rispetto ai ritmi che abbiamo sin qui proposto e lasciandosi andare a melodie che sanno toccare il cuore e l’anima.

Anche in questa occasione proponiamo band e brani che non possono lasciare indifferenti. Canzoni che hanno fatto commuovere anche gli uomini e le donne più dure, strappando, perché no, qualche lacrimuccia.

“Nothing else matters” dei Metallica, “Still loving you” degli Scorpions, “Carrie” degli Europe o “Is this love” dei Whitesnake sono state passate migliaia di volte nelle radio più commerciati o cosiddette “pop”, dimostrando che i gruppi rock hanno un cuore… e che cuore, oltre alla capacità di scrivere testi e melodie che vanno dritto al bersaglio.

Nella nuova puntata di “Rock of Ages”, poi, come ci capita spesso portiamo alla ribalta musicisti che sono conosciuti da un ambito un po’ più ristretto (almeno nel nostro Paese, mentre in madre patria hanno venduto milioni di dischi e hanno un seguito enorme).

I nomi si fa presto a farli: Skid Row, Dokken, Disturbed (che però in Italia abbiamo imparato ad apprezzarli con il rifacimento di “The sound of silence”, che vi proponiamo in questa occasione), Wasp, Pretty Maids, tutti più o meno capaci di sfornare canzoni che entrano nella testa e nel cuore… e non escono più.

Tra i video che potrete vedere questa settimana non possiamo poi non citare quello di una band che ha scritto pagine indimenticabili della storia del rock, i Lynyrd Skynyrd, ma anche una delle voci per antonomasia del mondo metal, quella di Bruce Dickinson, cantante degli Iron Maiden, qui però in versione solista.

Infine, come sempre, un po’ di tricolore non può mancare: “Un’ode per l’eroe” dei Rhapsody on fire è capace di sciogliere anche il ghiaccio più duro, per mezzo di una melodia a dir poco strepitosa.