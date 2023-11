CHIVASSO – Era il 6 novembre 2022 e a Valencia il chivassese Francesco Bagnaia si laureava Campione del Mondo della Motogp. Il pilota del Lenovo Ducati saliva sulla vetta del mondo nella classe regina dopo un’incredibile rimonta che, da metà campionato, l’aveva portato a recuperare i tanti punti di distacco da Quartanaro, sino a diventare il pilota più forte al mondo.

La città di Chivasso ancora oggi ricorda la grande festa dello scorso dicembre quando piazza Castello fu invasa da centinaia di tifosi accolti dal Campione del Mondo, accompagnato dai fedeli amici del Pecco Fans Club e da Guido Meda, Antonio Boselli ed il Team Manager Ducati Davide Tardozzi.

Oggi, ad un anno da quella storica giornata e a tre gare dal termine (più 3 gare sprint) Pecco è in testa alla classifica mondiale con 13 punti di vantaggio sul diretto avversario, Jorge Martin, e 79 sull’amico e connazionale Marco Bezzecchi, con ancora ben 111 punti in palio. La lotta è dunque apertissima, nelle ultime gare Martinator ha dimostrato di essere un grandissimo campione che sta collezionando giri veloci, pole position, vittorie nella sprint e nelle gare tradizionali. La sua strategia sembra voler essere quella di partire subito forte, all’attacco, portando sin dalle prime battute vantaggio tra lui e gli avversari, cercando poi di gestirlo.

Pecco alterna momenti in cui non sembra avere tutto il feeling necessario con la sua Desmosedici ad altri in cui è perfetto, dimostrando una maturità ed una grande crescita, soprattutto a livello mentale. Il fantastico tentativo di sorpasso su Martin e Binder in Thailandia, quando il nostro chivassese ha provato a superarli all’esterno, poteva entrare nella storia; così non è stato perchè, al momento della curva, non è riuscito a mantenere la posizione, ma è la dimostrazione che lui ci prova sempre anche se, grazie alla maturità che lo contraddistingue sa quando accontentarsi e quando osare.

Questo fine settimana si vola in Malesia dove lo scorso anno Bagnaia conquistava la settima vittoria stagionale e si portava a +23 sul suo avversario di allora Fabio Quartanaro, quando alla fine del mondiale mancava solo una gara. Ma in questa stagione dopo la gara malese ci sarà ancora il Qatar e poi l’ultimo round a Valencia.

Intanto tra gli addetti ai lavori si vocifera il passaggio proprio di Jorge Martin dal Team Pramac al Team Lenovo Ducati. Lo spagnolo, potrebbe (il condizionale è d’obbligo) salire il prossimo anno sulla Ducati ufficiale e diventare quindi il compagno di squadra di Pecco. Nelle prossime settimane ne sapremo sicuramente di più. Ora non resta che aspettare e goderci il GP della Malesia dove, sicuramente, i nostri beniamini sapranno regalarci un grandissimo spettacolo.