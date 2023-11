CESANA – Il Vicepremier Antonio Tajani ha visitato ieri, martedì 31 ottobre 2023, l’impianto olimpico di Cesana Pariol. Il ministro degli esteri era accompagnato dal Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, dal Sindaco della Città Metropolitana di Torino Stefano Lo Russo, dal Vicesindaco metropolitano Jacopo Succo, dal Sindaco di Cesana Roberto Vaglio e dal Ministro alla Pubblica Istruzione Paolo Zangrillo.

“E’ giusto riutilizzare questo sito e spendere in Italia i soldi stanziati dal governo” ha commentato Tajani al quale sono stati mostrati la pista, il pistino di spinta e i fabbricati del complesso olimpico di Torino 2006, per i quali ha mostrato interesse ed apprezzamento.

Dopo l’impossibilità di realizzare la pista a Cortina le sue parole lasciano aperta l’opzione italiana: “Prima di rinunciare a svolgere parte dei giochi olimpici in Italia bisogna fare tutti i tentativi possibili. Non vedo perchè andare a farli in Svizzera, lo trovo privo di senso. Poi ci sono tutte le attività turistiche e, visto che bisogna fare degli investimenti, qui si potrebbero anche svolgere i campionati mondiali in futuro e, visto che parte dell’impianto è utilizzato ogni anni si potrebbe utilizzarlo completamente” ha concluso il Vicepremier.