PIEMONTE – Agricoltori Cia di Piemonte e Canavese in corteo a Roma

PIEMONTE – Sono stati oltre un centinaio, giunti da tutto il Piemonte ed anche dal Canavese, gli agricoltori dell’Associazione Cia che si sono dati appuntamento a Roma lo scorso 26 ottobre 2023, in occasione della manifestazione nazionale allestita al fine di rivendicare la centralità dell’impresa agricola e del reddito ad essa collegato.

L’evento, che è stato promosso dall’Organizzazione agricola, ha visto migliaia di lavoratori e responsabili di aziende sparse in tutta Italia ritrovarsi in piazza Santi Apostoli per chiedere all’attuale Governo, ma anche all’opinione pubblica, che si faccia qualcosa di concreto contro l’innalzamento dei prezzi, i quali stanno rendendo il futuro degli appartenenti a tale categoria sempre più incerto ed irto di difficoltà.

A nome dei partecipanti della nostra regione, Gabriele Carenini, presidente regionale di Cia, ha voluto fare delle precisazioni: “Il mondo dei campi è nel pieno di una crisi molto delicata. Il rincaro delle materie prime e del gasolio sta mettendo in seria difficoltà le imprese agricole, già penalizzate da contingenze di mercato particolarmente sfavorevoli in diversi comparti agroalimentari”.

“C’è il problema della fauna selvatica, ormai palesemente fuori controllo – ha aggiunto ancora Carenini – Lupi e cinghiali stanno rendendo la vita e il lavoro impossibili agli allevatori in montagna. Il mercato dei prodotti agricoli è in mano ai grandi gruppi e alla grande distribuzione organizzata”.

Ma i problemi non sono certo finiti qui: “Manca l’acqua, gli invasi non sono stati fatti ed ora il surriscaldamento del clima fa paura. Vogliamo che lo Stato, le Regioni e l’Europa pongano la questione agricola sul tavolo dello sviluppo sostenibile, non solo nell’interesse della categoria agricola, ma dell’intero Paese. Senza agricoltura non ci sono ambiente, cibo e vita. Non toglieteci il futuro”.

In occasione della manifestazione nella capitale è stato inoltre affrontato il problema della crisi di mercato e della concorrenza estera, ma si è parlato anche della situazione delle filiere e della manodopera, delle aree interne e della fauna selvatica, delle risorse idriche e del consumo di suolo, nonché di ambiente e fake news.

“La notevole adesione degli agricoltori piemontesi alla protesta di Roma – ha concluso il presidente regionale – è un segnale forte, che deve arrivare alle orecchie dei decisori politici, perché sappiano tenerne conto”.