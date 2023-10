SAN FRANCESCO AL CAMPO – Nel 2024 il Giro d’Italia farà tappa in città

SAN FRANCESCO AL CAMPO – La sempre più ricca e straordinaria storia che vede protagonisti il ciclismo professionistico ed il Canavese vivrà anche nel 2024 un’altra splendida puntata. A pochi giorni da un “Gran Piemonte”, evento dedicato alle due ruote completamente svoltosi lungo le nostre strade, è di lunedì 9 ottobre l’ufficializzazione che la prossima edizione del “Giro d’Italia” targata Rcs Sport farà di nuovo tappa da noi.

E questa volta, a premiare giustamente anni di duro lavoro, di impegno, di capacità organizzative e di completa messa a disposizione nel realizzare manifestazioni di altissimo profilo, la cittadina scelta per fare da teatro ad una delle partenze dell’evento “in rosa” sarà San Francesco al Campo.



Per la precisione, si tratta della seconda delle competizioni, in apertura della 107esima edizione, che si terranno nel territorio piemontese. Una competizione dal sapore davvero speciale, perché la conclusione sarà posta al Santuario di Oropa, arrivo entrato nella storia del ciclismo mondiale grazie alle imprese del compianto Marco Pantani.

Grandissima la soddisfazione per il Velodromo Francone guidato dall’attuale presidente Davide Francone, che a poco più di 25 anni dalla fondazione della società si appresta a vivere uno dei momenti forse più belli ed emozionanti della propria storia.

La tappa, la quale è stata calendarizzata il prossimo 5 maggio e seguirà di 24 ore l’apertura del “Giro” (che sarà la Venaria Reale – Superga), vedrà il gruppo di atleti impegnati prendere la volta di Caluso, quindi transitare per Santhià, proseguire con il passaggio a Valdengo, puntare verso l’Oasi Zegna, ridiscendere verso Biella e puntare, come anticipato, alla volta dello storico santuario della Madonna Nera.



“Sarà quello il giorno che il Commendator Pietro Francescone, al momento della posa del primo mattone del velodromo che porta oggi il suo nome, sin dal 1996 immaginava che San Francesco potesse vivere. Dopo tante manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale, nonché una prova di Coppa del Mondo in pista, questo è un altro sogno che si realizza” hanno commentato sui social i componenti del direttivo del club sanfranceschese, che adesso con al fianco Regione Piemonte, enti e Comune avrà di che rimboccarsi le maniche e lavorare sodo per arrivare a questo nuovo entusiasmante momento di sport”.