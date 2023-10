RIVAROLO CANAVESE – Un “clinic” di basket in onore di Titto Porcelli

RIVAROLO CANAVESE – Una giornata speciale, servita a ricordare un amico indimenticabile, che un destino ingiusto ha strappato troppo presto ai propri affetti, agli amici ed ai compagni di avventura del mondo del basket. Quel basket che, domenica 1 ottobre 2023, ha allestito, grazie all’attenzione dell’Usac Rivarolo, un “clinic” intitolato a Titto Porcelli, tecnico biancazzurro che è mancato improvvisamente nel corso dell’ultima estate.



Il club guidato dal presidente Alessandro Castagna, grazie al lavoro attento di tutto il proprio staff, ha organizzato al Centro Polisportivo di via Trieste tale incontro, il quale ha visto come relatori tre nomi di tutto rispetto, sia a livello regionale che tricolore.

Una cinquantina circa i partecipanti, che hanno avuto modo di ascoltare le parole di Federico Danna (coach dal curriculum di altissimo profilo), Chiara Ponzin (preparatrice ed istruttrice, che lavora pure con diverse nazionali a livello giovanile) e Guido Tassone (allenatore sedutosi sulla panchina di diversi club di medio-alto livello), che con la loro esperienza hanno parlato di pallacanestro sia dentro che fuori dal campo, toccando aspetti importanti del gioco, della preparazione, ma non solo.



Un momento che è servito per trattare, tra l’altro, un argomento decisamente importante come quello del passaggio di attività di molti ragazzi dal settore giovanile alle gare dei trofei “senior”, nonché il metodo di valorizzazione degli atleti che costituiscono i vivai.

La mattinata è trascorsa veloce e piena di spunti d’interesse, i quali sono stati anche affrontati in maniera diretta tra il pubblico presente e gli ospiti della manifestazione rivarolese, iniziativa che si è proseguita con un momento conviviale, nel quale si è potuto parlare ancora, ma in un contesto diverso, di “palla a spicchi”.



“Ringraziamo di cuore i relatori che hanno animato questa giornata così speciale – ha commentato Castagna – che è stata l’occasione per ricordare un amico che ha lasciato un grande uomo, ma che resta sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti. La risposta, in termine di presenze, è stata molto buona e siamo contenti pure del confronto continuo che c’è stato tra ospiti e partecipanti”.

Inoltre, da segnalare che nello stesso fine settimana spazio è stato dato al lato agonistico, con i confronti che si sono svolti sui playground rivarolesi e che hanno visto protagonisti i giovani cestisti della categoria Esordienti tesserati sia per l’Usac Rivarolo che per la Lettera 22 Ivrea (quest’ultima altra società con la quale Titto Porcelli aveva collaborato nella sua carriera), i quali hanno poi chiuso la kermesse con una golosa merenda tutti assieme.