CANAVESE – Volley: Coppa Piemonte, si chiude la prima fase

CANAVESE – La pallavolo regionale ha “rotto il ghiaccio” negli scorsi fine settimana, mettendo in scena la Coppa Piemonte di specialità. Trofeo che nel prossimo weekend sarà nuovamente protagonista, questa volta con il terzo turno, in programma su diversi campi sia del Piemonte che della Valle d’Aosta, che si rivelerà decisivo al fine di delineare la classifica finale e permettere alle migliori società di accedere alla seconda fase, che andrà in scena il prossimo 21 ottobre.



Per quanto concerne i team del Canavese impegnati nel trofeo femminile queste sono le gare in programma: partiamo dalla Finimpianti Rivarolo Volley, che, oggi, 30 settembre ad Almese se la vedrà con il Club 76 Play Asti e con l’Isil Volley Massi padrone di casa, mentre la Pallavolo Montalto Dora sarà di scena sul campo amico, affrontando Cus Collegno e Teamwork To Play.

San Giorgio sarà, invece, teatro delle sfide che vedranno protagonista il sestetto del Basso Canavese Volley: a cercare di mettere il bastone tra le ruote alle ragazze di coach Peroglio saranno la Pallavolo Settimo ed il Vivi Energia Pallavolo Scurato.

Spazio poi al Vol-Ley Academmy Volpiano: la formazione D giocherà davanti al proprio pubblico domenica 1 ottobre, incrociando i palloni con il Pianezza Volley ed il Canavese Ivrea. Invece la squadra di serie C che veste il giallonero sabato si recherà a Lanzo: qui ad attenderla vi saranno le locali del Balamund Minimold ed il Val Sagone Volley.



Per ciò che concerne la classifica attuale al comando vi sono a punteggio pieno (12 punti) Isil Almese, Cus Collegno e In Volley Piemonte, mentre ad una lunghezza la Pallavolo Montalto Dora, per quoziente punti, è al settimo posto. Quattordicesima piazza infine per la Finimpianti Rivarolo, che invece naviga a quota 10, più staccate le altre nostre rappresentanti.