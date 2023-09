CANAVESE – Basket: inizia la stagione per tre quintetti canavesani

CANAVESE – La nuova serie C maschile del basket prende il via in maniera ufficiale questo fine settimana. Con l’anticipo di venerdì 29 settembre 2023, che ha visto il Chivasso Castelnuovo affrontare davanti al pubblico amico il 5 Pari Torino, il gruppo A relativo al trofeo regionale (anzi, interregionale, vista la presenza di 3 club liguri) maschile muove i suoi primi passi, con tre formazioni del nostro territorio ai nastri di partenza.



Già detto del quintetto chivassese, oggi, sabato 30 settembre sarà l’occasione anche per le altre due formazioni nostrane di “rompere il ghiaccio” e giocare i primi minuti di un’annata 2023-2024 dove l’obiettivo è fare bene e provare a scalare la classifica, per togliersi delle soddisfazioni.

Con palla scodellata alle ore 21, sia Cirié che Rivarolo giocheranno entrambe di fronte al pubblico amico: la squadra di coach Siclari, sul parquet della palestra di Nole Canavese, riceverà la visita del Biella Next.

Invece, ancora un cambio di “tana” per l’Usac Basket 2009, che dopo aver giocato le ultime annate a Leini adesso torna ad appoggiarsi alle strutture di Ivrea, in questo caso quella dell’istituto Gramsci. A provare a mettere i bastoni tra le ruote ai biancazzurri sarà per prima la Pallacanestro Vado.



Il resto della giornata inaugurale è completata da Basket College Novara – Cus Piemonte Orientale (che si giocherà sempre sabato), BT71 Abet Bra – Scuola Basket Asti e Bea Leopardi Chieri – Tam Tam Torino (che si disputeranno domenica 1° ottobre).

Per la cronaca, invece, nel girone B si sfideranno Fulgor Omegna squadra B, Borgomanero, Cus Torino, Amici San Mauro, Arona, Area Pro 2020 Piossasco, Cestistica Pinerolo 87, My Basket Genova, Teens Basket Biella, Don Bosco Crocetta, Reba Basket Torino e Cus Genova.