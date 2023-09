FRONT – Altro bel successo da parte del Rock Bike Team di Front, che anche questa settimana, ha centrato l’obiettivo di riportare alla ribalta i suoi ragazzi. Una bella soddisfazione, principalmente, l’ha regalata Davide Riva, che vestendo la maglia della squadra regionale del Piemonte si è fregiato del “Trofeo Comi”, importante competizione svolta in Basilicata.

La Costa Jonica ha fatto da sfondo a questa kermesse, dove il portacolori della compagine canavesana, insieme ai compagni di squadra Davide Quattrone, Edoardo Ducco e Sofia Arcidiacono ha fatto vedere di che pasta è fatto. Nella prova di abilità, dopo aver superato brillantemente la fase di qualificazione, che ha aperto le porte delle finali a 8 squadre, i nostri hanno vinto tutti gli sconti diretti, avendo la meglio nell’atto ultimo i rivali del Trento. Invece nella manifestazione riservata al Team Relay, il gruppo della nostra regione ha chiuso secondo, ma con tale piazzamento, nella classifica generale, si è permesso di salire sul podio davanti ancora a Trento e Lombardia.

A livello di cross country frontesi di scena a Rossana, nel Cuneese, dove si è svolta la gara di chiusura del circuito XC Piemonte Cup. Risultati di tutto rispetto per il Rock Bike, con Matteo Ghiso che nella corsa Open non solo si è posizionato secondo assoluto, ma ha vinto pure la categoria Under 23. Il compagno di squadra Christian Cossetto è a sua volta transitato decimo e quinto di classe (la stessa di Ghiso). Molto bene anche gli Junior, con l’affermazione di Anna Pellegrino a livello femminile, mentre tra i maschi è Diego Milan ad aver messo in fila i suoi avversari. Da rimarcare anche il gradino basso di Pietro Moncalvo, mentre nona piazza per Manuel Buttarelli, dodicesimo posto invece conseguito da Michele Marino.

Proseguendo la disamina, tra gli Allievi Secondo anno, bronzo al collo di Francesco Riva, quindi i compagni di team Diego Ghiso e Matteo Oberto hanno colto l’11esimo ed il 16esimo posto. Arriviamo agli Esordienti Secondo anno, dove è giunta la nona piazza di Valerio Panero, mentre tra i Primo anno Alessandro Jacopo Lentini è risultato settimo.

A fine stagione, quindi, Pietro Moncalvo si è aggiudicato la XC Piemonte Cup tra gli Junior. Invece, Francesco Riva (Allievi Secondo anno), Noemi Buttarelli (Allieve Primo anno) e Matteo Ghiso (Open) hanno terminato terzi, contribuendo non poco alla quarta posizione finale della propria compagine nella graduatoria per club.