CIRIACESE – Anche ad agosto la Cicloteca tiene botta con i suoi ragazzi, che si sono presentati puntualmente al via di eventi e competizioni dedicate al mondo delle due ruote. In primo piano l’esperienza vissuta in Toscana, precisamente al Ciocco, da parte di Enrico Pich, Sara Bertino e Sara Ghirello, i quali si sono presentati al via dei Campionati Europei di mountain bike. Sulle colline lucchesi oltre 850 sono stati gli atleti, in rappresentanza di 27 nazioni, che si sono dati sportivamente battaglia.

Nelle file del club giallorosso i tre giovani alfieri si sono ben comportati, riuscendo a farsi valere nella prova cronometrata, nella staffetta a squadra (il cosiddetto “Team Relay”) e nella gara di XCO Cross Country, confermando che il grande lavoro fatto dai tecnici e dagli istruttori della realtà che ha sede a La Cassa danno sempre dei risultati eccellenti. Il Cuneese, invece, ha fatto da sfondo alla gara su strada tipo pista che si è svolta a Sant’Albano Stura. La formazione nostrana si è presentata al via con diversi atleti: Andrea Massa Micon, nelle file dei G5, ha chiuso al 4° posto, mentre Pietro Bonadè ha terminato 6° tra i G4.

Bene si sono comportati anche Federico Berra e Edoardo Bonadè, rispettivamente 5° ed 8° nella classe G5, mentre tra gli Esordienti Manuel Solenne, schierato tra i Primo anno, ha chiuso con il secondo gradino del podio. Invece, Edoardo Tonini (Secondo anno) ha chiuso in 11esima piazza. A chiudere, sempre Solenne ha corso in un’altra competizione similare, che si è svolta a Villadossola. In questa occasione il giovane del Team Cicloteca ha archiviato la propria fatica con un settimo posto.

