TERRA – Torniamo anche questa settimana con una nuova puntata di “Terra”, il nostro format dedicato all’agricoltura, all’ambiente, al Made in Italy e alle eccellenze del nostro territorio. Questa settimana abbiamo avuto nostro ospite Luca Allais, tecnico apistico e coordinatore regionale di Aspromiele, e ci siamo immersi nel mondo delle api, piccoli insetti indispensabili per la sopravvivenza umana.

Con Allais abbiamo ripreso, appunto, l’importanza delle api per l’ecosistema; esse permettono, infatti, l’impollinazione, la riproduzione delle piante selvatiche, la produzione del miele, oltre ad essere il simbolo della biodiversità. Si è parlato della vita famigliare in alveare, dei problemi che stanno mettendo a rischio la loro sopravvivenza, tra cui i cambiamenti climatici, l’agricoltura intensiva, la deforestazione.

Allais ci ha poi illustrato come aiutare le api e permetterne la salvezza: un’agricoltura sostenibile ed il monitoraggio delle api, sono solo due delle soluzioni che si possono adottare. Ci ha inoltre parlato di Aspromiele, l’Associazione Regionale Produttori Apistici del Piemonte, di cui è coordinatore, che offre assistenza tecnica agli apicoltori, attività di formazione e di supporto alle aziende oltre ad effettuare un continuo monitoraggio degli alveari.

Tante le tipologie di miele prodotto nel nostro territorio, tutti qualitativamente importanti. Di fondamentale importanza è l’attività educativa rivolta ai più piccoli. Per questo, il 20 maggio, è stata anche istituita la giornata mondiale delle api, proprio per rimarcarne l’importanza fondamentale.

