ALESSANDRIA – Eccoci nuovamente nei nostri studi con una nuova puntata di “Due e quattro ruote…passione motori”. Questa settimana torniamo a parlare di quattro ruote e di rally, e lo facciamo con Moreno Voltan, pilota, proprietario della VM Motor Team, terza scuderia in Piemonte con ottimi risultati e famoso organizzatore di importanti gare rallystiche, tra cui il Rally dei “Vigneti Monferrini”, gara nazionale di Canelli ed il Ronde Colli del Monferrato e del Moscato.

Con Moreno abbiamo potuto affrontare il mondo dei rally a 360 gradi: dalla parte del pilota, del titolare di scuderia e dell’organizzatore, vista la sua esperienza. Particolarmente interessante è stata la presentazione della manifestazione motoristica che Voltan sta organizzando è che si disputerà il 19 e 20 agosto a Moncalvo. Sto parlando del “26^ Rally Colle del Monferrato e del Moscato” che, per la prima volta, vedrà competere auto moderne e storiche. Si tratta, infatti, della prima gara nazionale sperimentale che viene organizzata nel nord Italia.

Le iscrizioni aprono proprio domani, giovedì 20 luglio, e termineranno il 9 agosto alle 23:59. Ecco alcune anticipazioni: nel pomeriggio di sabato 19 agosto spazio per lo Shakedown cronometrato/new sprint race, seguita da un apericena e dalla premiazione della sprint race. Domenica 20 agosto le vetture partiranno da piazza Garibaldi alle ore 10 per darsi battaglia sulle 3 prove speciali: la Grazzano Badoglio (ripetuta 3 volte), Calliano (ripetuta 3 volte) e Moncalvo (ripetuta 2 volte). L’arrivo è previsto sempre nella stessa piazza alle ore 17.31. Maggiori informazioni su www.vmmotorteam.it.

Non voglio svelarvi altro e vi lascio all’intervista. Mi raccomando continuate a seguirci su ONTVWeb , il nostro canale tv, nato per rilanciare il territorio, dare voce al Canavese, all’area della Città Metropolitana, e non solo, e sui canali social di ObiettivoNews e ONTvWeb.