CANAVESE – E’ stato rinnovato il Consiglio direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Canavese, nel corso dell’Assemblea svoltasi ieri, martedì 18 luglio, presso la sede di Confindustria Canavese. Rinconfermata nella carica di Presidente, Ambra Michela, marketing manager e consigliere del consiglio di amministrazione dell’azienda di famiglia, specializzata nella produzione e commercializzazione di tappeti multiuso e passatoie.

Il nuovo consiglio direttivo che affiancherà la giovane nel corso del suo mandato saranno i consiglieri Ilaria Data, Lorenzo Vignono e i vice presidenti Umberto Cavaletto e Umberto Coen. Oltre all’assemblea annuale si è tenuto anche un interessante convegno dal titolo “Remake Canavese – Il Canavese che guarda oltre”, un incontro permeato da entusiasmo, voglia di condividere e raccontare esperienze uniche e originali, e una contagiosa fiducia in un futuro che potrà dare tante soddisfazioni a chi sceglierà di mettere radici in Canavese. Tra i partecipanti Andrea Marangione, Vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria e di Andrea Notari, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte, e la neo-rieletta Ambra Michela.

Successivamente, moderati da Luigi Emanuele Di Marco, i protagonisti della tavola rotonda hanno avviato uno stimolante confronto su cosa è importante e necessario fare per valorizzare le tante potenzialità di cui è dotato il Canavese e, portando la loro personale testimonianza, hanno fornito al pubblico presente in sala la prova che il territorio è in pieno fermento ed è ricco di menti capaci e innovative che guardano al futuro del Canavese con grande passione ed entusiasmo. Alla tavola rotonda, il cui fil rouge è stato appunto il concetto di “Remake”, hanno partecipato Diego Alfani, Alessio Gianotti, Valentina Anrò, Giulia Naretto, Elena Nabot e Patrizia Paglia – Vicepresidente della Fondazione Committo, Impresa Sociale.

“Credo che questo evento abbia rappresentato una vera e propria iniezione di fiducia per il nostro territorio”, dichiara Ambra Michela. “Oggi è emerso un chiaro segnale che il Canavese ha delle potenzialità assolutamente inedite e singolari e che il desiderio tra i giovani di valorizzare la propria terra è oggi molto profondo. Noi Giovani Imprenditori siamo convinti della grande forza del Canavese e siamo costantemente impegnati a promuoverne e aumentarne l’attrattività. Sapere che in tanti la pensano come noi ci dà un ulteriore stimolo per continuare lungo questa strada”.

