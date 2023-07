FORNO CANAVESE – Anche la 32^ edizione del Memorial “Sergio Benetti”, disputata ieri sabato 8 luglio, ha il suo vincitore: si tratta di Vittorio Ferrero, classe 1992, tesserato con il Runner Pillar Team che ha chiuso gli 8 chilometri della competizione in 1h02:04, L’atleta, secondo classificato nella scorsa edizione, ha anche battuto il tempo dello scorso anno di Yannick Verraz (1h02:40) confermandosi il leader dell’edizione 2023.

Seconda posizione per l’atleta dalla Uisp Com Ivrea, Ivan Nicco, e terza piazza per Camilla Magliano, della Dinamo Team SSD, prima donna al traguardo. La corsa, approvata dalla Fidal Piemonte, è partita dai Milani e ha visto il traguardo sulla vetta del Monte Soglio. 52 gli atleti partecipanti, 37 uomini e 15 donne: il primo classificato per la società di casa è stato Paolo Pescetto (quarto classificato assoluto), mentre la prima donna portacolori della Libertas al traguardo è stata Barbara Goglio, trentatreesima.

Tra la classifica delle società prima la Libertas Forno con 13 punti, seguita dalla UISP Libertas Forno a parimerito con la Durbano Gas Energy Rivarolo 77, con 4 punti. Soddisfazione per i vertici della società sportiva fornese, presieduta da Giancarlo Moia, che da appuntamento con la prossima competizione prevista l’8 settembre con la consueta “Forno-Milani” che partirà da frazione Chiagnotti per arrivare al Santuario dei Milani. La classifica completa della gara di ieri è disponibile sul sito della Fidal Piemonte.

