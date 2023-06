CASTIGLIONE TORINESE – Mancano davvero solo più poche ore per l’avvio della settima edizione del rally di casa, evento di grande attrazione, organizzato dalla Mat Racing. I motori stanno scaldando e i piloti iscritti (è stata raggiunta la tripla cifra) sono pronti a darsi battaglia per la terza prova della Coppa di Zona Aci Sport che si corre sulla collina torinese.

Oltre 122 i concorrenti che si sfideranno lungo i saliscendi collinari fra le province di Torino ed Asti, le cui uniche modifiche del tracciato si riferiscono alla necessità di adeguare la competizione ai dettami regolamentari della Coppa di zona allungando il chilometraggio cronometrato. Un evento che, fin dalla nascita, è riuscito a catalizzare l’interesse al di fuori dei confini nazionali, ulteriormente rilanciato dagli organizzatori; la competizione, infatti, è valevole per “R Italian Trophy” e per il “Michelin Trofeo Italia”.

Parlando dei protagonisti vi è senza dubbio il valdostano Elwis Chentre, al via con i colori del New Driver’s Team sulla vettura curata dal Team D’Ambra e navigato da Massimiliano Bay, si presenta al Castiglione dopo la doppia vittoria al Rally Regione Piemonte e al Grappolo. Due ottime prestazioni, anche se per garantirsi definitivamente la finale, dovrà saper imporsi anche sulle strade torinesi. A non garantirgli battaglia facile ci saranno sicuramente il torinese Patrick Gagliasso e Dario Beltramo, secondi al Grappollo, e già secondi qui lo scorso anno a bordo di una Skoda della Turismotor’s. Al via con il numero 3 Federico Santini, navigato da Marco Barsotti, anch’essi sulla Skoda Fabia preparata da Trico World Rally Team, ma da tenere d’occhio anche Stefano Giorgioni e Roberta Passone, decisi a portare in alto la Skoda, così come il campione italiano velocità su ghiaccio Ivan Carmellino al via con Elio Tirone ed il novarese Mattia Pizio, in gara con Paolo Tozzini, tutti sulla vettura ceca.

Molti gli equipaggi valdostani, per i quali è stato messo in palio ad estrazione lo Shake Down gratuito per il prossimo Rally della Valle D’Aosta, fra chi taglierà il traguardo. Ma non dimentichiamo i driver locali tra i quali spicca il giovane e promettente Davide Porta, ex campione italiano classe R1 nel 2020, navigato da Andrea Quistini; Enrico Tortone e Gabriele Romei, al via su una Citroen C3, Marco Luison e Martina Bertelegni sulla Skoda e Francesco D’Ambra con Federico Boglietti a bordo invece della Fiat Punto Super 2000. Luca Insalata e Tiziana Gaij Gianetto saranno prenderanno il via su Suzuki Swift mentre Claudio e Francesco Terribile disporranno di una Peugeot 106.

Dal nostro Canavese non mancheranno piloti che sicuramente sapranno dire la loro e far divertire il pubblico presente: Giovanni Bausano con Andrea Scali sulla Polo GT; Cristian Milano, navigato da Nicolò Cottellero a bordo della Skoda Fabia Evo della Specialcar; Francesco Diaco e Simone Sparvieri sulla Clio Super 1600 della Newmotors Rally Team. Le insidie per Chentre arrivano anche da oltr’alpe con Sebastien Carron, vecchia conoscenza svizzera in gara con una Skoda insieme a Lucien Revaz. Prosegue anche la lotta in ottica coppa di zona: da seguire la gara di Riccardo Gandolfi e Serena Vacchieri sulla Renault Clio N3; dell’equipaggio formato da “Cave” e Fabrizio Treccani, pronti a scendere in strada per difendere il primo posto nella classifica di classe A6 a bordo della Peugeot 106, e quella di Marco Varetto che, insieme a Vittorio Bianco, sulla Renault Clio Rally 5. Tra gli equipaggi “rosa” presenti Sabrina Roccati e Mara Miretti su una Renault Clio e Nicky Cretier al volante della Peugeot 106 con Patrick Varale.

L’appuntamento è per domani, sabato 1 luglio con le verifiche tecniche e sportive che coinvolgeranno piazzale Freidano a Settimo Torinese, dove sarà allestito anche il Parco Assistenza durante la gara (in piazza Donatori è in programma il Riordino). Lo shake down è previsto dalle ore 11 su un tratto di strada nel comune di Rivalba. La gara scatterà invece domenica 2 luglio alle ore 8.00 da via Don Brovero a Castiglione. Tre le prove speciali, per un totale di oltre 75 chilometri cronometrati: Lauriano (percorso 2 volte alle 8.39 e alle 12.31); Rivalba, frazione cronometrata più lunga di tutta la gara (percorsa 3 volte alle 9.36, alle 13.28 e alle 16.52); Cordova (percorso 3 volte alle 10.00 – 13.52-17.16). Dopo ogni giro di prove i concorrenti raggiungeranno Settimo Torinese per il riordino ed il parco assistenza.