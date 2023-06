TORINO – Cambio al vertice della Polizia Postale di Piemonte e Valle d’Aosta. Alla Dottoressa Fabiola Silvestri è subentrata nei giorni scorsi Manuela De Giorgi, Primo Dirigente della Polizia di Stato. De Giorgi, che ha al suo attivo numerosi interventi nell’ambito della prevenzione e del contrasto al cybercrime, proviene dall’omologo ufficio di Trieste, dove in quattro anni di attività ha raggiunto obiettivi importantissimi, sia dal punto di vista della repressione dei reati informatici, mettendo a segno anche operazioni di respiro internazionale, sia da quello della prevenzione rispetto alla realizzazione di questi reati, specialmente a favore dei giovanissimi fruitori della rete.

Manuela De Giorgi, laureata in Scienze Politiche all’Università di Trieste, è entrata in polizia nel 1991, dapprima alla Squadra Mobile della Questura di Trieste, e poi, dal 1996, a Roma, al servizio Interpol. In questo ambito ha svolto anche le funzioni di Ufficiale di Collegamento con il collaterale organismo spagnolo, con sede a Madrid, sviluppando un approfondito interesse per le attività di analisi, intelligence e cooperazione internazionale, partecipanti inoltre all’arresto di importanti latitanti. Tra gli altri incarichi ricoperti, quello di vice dirigente Digos, portavoce del Questore di Trieste e dirigente della polizia di frontiera.