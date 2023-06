NOLE – Eccoci ancora qui appassionati di motori in una nuova puntata di “Due e quattro ruote…passione motori”. Torniamo a parlare di quattro ruote e di rally e, con mio immenso piacere, lo facciamo con la grande Monica Caramellino.

La driver di Nole ha iniziato la sua carriera agonistica nel 2014, anche se la passione nasce in lei sin da bambina; quando poi le si presenta l’occasione di entrare a far parte del mondo dei rally, Monica non si è certo tirata indietro. 56 le sue partenze, di cui 4 grandi sfide (l’ultima quest’anno a Parma nel Trofeo Lady dove è giunta seconda). Sempre in questa stagione Monica ha preso parte anche al Rally Regione Piemonte, a bordo della Peugeot 208 Rally4 del Team Miele, navigata da Chiara Lavagno con la quale, nel passare degli anni, si è instaurato un rapporto quasi simbiotico e di totale fiducia.

Tante sono le partecipazioni importanti a cui Monica ha preso parte: nel 2022 Castiglione, Alba (con la Skoda Fabia R5); nel 2021 WRC Italy, occupando la terza posizione nel femminile, ed ha conquistato la seconda piazza nel Nazionale Zona 1 e Nazionale Zona 2. In questa stagione compete nel CIAR e, dopo Alba, prenderà parte al Rally di Castiglione ai primi di luglio e alla 70esima edizione del Sanremo, previsto per settembre.

Altra esperienza che Monica replicherà quest’anno è quella della Cesana-Sestriere; lo scorso anno, infatti, affiancata dal non vedente Alessandro Valesano, ha vissuto un’esperienza che è rimasta nel suo cuore e che bisserà proprio nel secondo weekend di luglio. La gara in salita è stata la sua prima esperienza in competizioni di questo tipo anche se l'”Experience” non è una gara e gli organizzatori non stilano una classifica, questo binomio è stato un forte stimolo di aggregazione, l’esempio che si può tranquillamente vivere la disabilità non come un handicap, ma al contrario, come fonte di forza, determinazione e coraggio.

Ora non vi voglio annoiare oltremodo: vi lascio all’intervista ricordandovi di continuare a seguirci su ObiettivoNews, ONTV WEB e su tutti i nostri canali social. Alla prossima settimana.