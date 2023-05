RIVAROLO CANAVESE – Eccoci nuovamente a parlare di motori e di rally in una nuova puntata di “Due e quattro ruote…passione motori” e lo facciamo con l’equipaggio composto da Andrea Ricca ed Elisa Sommariva. Una grande passione per le quattro ruote quella di Andrea ed Elisa; Andrea inizia a correre in pista: nel 2015 partecipa a 2 competizioni (a Vallelunga e a Varano) nel Campionato monomarca Kia organizzato dalla BRC, proseguendo l’anno successivo con una gara nel monomarca Twingo Cup, gestito dagli sloveni della Lema Racing.

Nel 2017 passa al Trofeo SuperCup a bordo della Clio RS con il Team Faro Racing di Roma facendo la pole e vincendo la doppia gara di Imola. Sempre lo stesso anno prende parte anche alla gara di Monza e, dopo aver fatto segnare miglior tempo nelle prove libere e nelle qualifiche, la pioggia ci mette lo zampino e, a causa di una penalità, precipita in classifica. Ma, nel 2019, alza l’asticella e inizia la sua avventura nella più prestigiosa Clio Cup, dove chiude nono su diciotto partecipanti.

Dopo lo stop dovuto alla pandemia nel 2021 approda alle competizioni rallistiche: è al via del “Ronde del Canavese” con la piccola Suzuki 1000 della Gliese Engineering e, l’anno successivo, sale a bordo della più performante Swift Ibrida dove, insieme ad Elisa, vincono la categoria sia al Canavese che al Valle D’Aosta, davanti ad altre 4 auto gemelle. In questa stagione, sempre con la Suzuki, volevano puntare a vincere la Coppa di Zona, per competere nella finale nazionale, ma vista la poca concorrenza in questa categoria, grazie a Giorgio Marazzato titolare della Gliese, hanno deciso di correre con la nuova Clio Rally5.

Elisa, appassionata di rally da sempre, inizia la sua carriera agonistica nel 2009 e prende parte a ben 29 gare, tra cui un rally internazionale storico valido per il Campionato Europeo lo scorso anno, uno nel mondiale di quest’anno: entrambi portati a termine. L’equipaggio canavesano, lo scorso anno, si è classificato primo di categoria sia nel Rally “Valle d’Aosta” con la Suzuki Swift, che nel Ronde del Canavese; in questa stagione hanno partecipato al Rally “Regione Piemonte” (Rally d’Alba) dove, dopo la prima speciale erano terzi, ma una toccata nella seconda, li ha fatti precipitare in ottava e penultima posizione. Grazie ad un bel recupero hanno chiuso la competizione in quinta posizione, a pochi secondi dal quarto classificato.

Adesso vi lascio con la loro intervista e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di "Due e quattro ruote…passione motori".