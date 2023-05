SALASSA – Adesso è ufficiale: anche il Giro d’Italia riservato alle donne vedrà il Canavese in primo piano. Il prossimo mese di luglio, esattamente il 4, la kermesse ciclistica a tappe curata dalla “Starlight”, approderà nel nostro territorio, per una corsa che porterà le atlete al via da Salassa sino a Ceres.

Nelle settimane scorse la notizia era già trapelata, ma a questo punto vi sono anche le conferme, che ribadiscono come il nostro territorio sia profondamente legato al mondo delle due ruote.

Questa uscita si va ad unire alla tappa del Giro d’Italia maschile in programma oggi, venerdì 19 maggio, a Borgofranco ed al doppio appuntamento con il Giro Next Gen di giugno, dove saranno invece in primo piano Agliè e San Francesco al Campo.

Il Canavese torna quindi a riabbracciare, come già successo in passato, le campionesse del ciclismo a livello mondiale, che già nel recente passato erano state ospitate nella nostra zona. In particolare, ancora vivido è il ricordo dell’edizione 2011, quando andarono in scena la tappa Agliè – Ceresole e la cronometro di San Francesco al Campo, che richiamarono migliaia di curiosi ed appassionati, ma anche offrirono un eccellente spettacolo sportivo.

Venendo all’edizione 2023, gli organizzatori hanno scelto Salassa per la partenza e Ceres, nelle Valli di Lanzo, per l’arrivo di quella che sarà al quinta delle nove gare in calendario.

Un Giro d’Italia al femminile che prenderà il via il prossimo 30 giugno da Chianciano, per concludersi il 9 luglio ad Olbia, dopo aver toccato Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e Sardegna. Piena soddisfazione è stata espressa dai primi cittadini delle due città coinvolte nella corsa, che accenderà nuovamente i riflettori sul nostro territorio: “L’entusiasmo è tanto, un’opportunità imperdibile che metterà in risalto i nostri Comuni” hanno detto Roberta Bianchetta e Davide Eboli. “Collaboreremo in maniera da ottenere il maggior risalto possibile, andando ad allestire degli eventi collaterali che pongano in primo piano una kermesse internazionale di questa portata”.