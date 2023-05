PINEROLO – Si è spento questa mattina dopo una lunga malattia Gian Piero Clement, 66 anni, noto volto della politica pinerolese ed esponente di Rifondazione Comunista. Clement è stato anche consigliere comunale e Assessore a Pinerolo, poi Consigliere e Capogruppo di Rifondazione comunista in Regione.

“Iscritto in gioventù a Democrazia Proletaria – ricorda una nota del circolo di Pinerolo – è stato un combattivo delegato sindacale in Skf, prima per la Fim-Cisl e poi tra i fondatori dell’Associazione Lavoratori Pinerolesi. Negli anni successivi, con la Skf che lo aveva minacciato di licenziamento, cominciò a fare politica fuori dalla fabbrica, nelle fila di Rifondazione Comunista. Era un uomo combattivo, determinato, speranzoso e nello stesso tempo responsabile ed attento agli altri, partecipe fino in fondo della sua comunità – continua la nota – senza mai lasciarsi andare alle tentazioni narcisistiche che caratterizzano sovente chi fa politica in prima linea. Era molto legato alla sua comunità, non a caso, il 25 aprile, con la malattia che lo aveva già pesantemente aggredito, ha voluto partecipare alla manifestazione del 25 aprile a Pinerolo”.

Ad unirsi al ricordo anche il Consiglio regionale piemontese: “Clement è stato particolarmente attivo in campo sindacale. Eletto consigliere regionale del Piemonte nell’VIII legislatura, nel 2005, nella Circoscrizione di Torino per il partito della Rifondazione Comunista, del quale fu capogruppo. Durante il suo mandato, che cessò nel 2010, come presidente della Settima commissione, è sempre stato sensibile e attivo verso le problematiche del mondo del lavoro in Piemonte” che si stringe intorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore.