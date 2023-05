Volevo il tuo amore lo desideravo più di ogni altra cosa al mondo, ma non potevi darlo anche se l’avresti tanto voluto, ma come una tempesta che smuove le acque dando vita ad enormi onde per poi abbattersi su sabbia ferma, te sei onda io sabbia ed ogni volta che il nostro amore si intreccia diamo vita ad una nuova tempesta, aspettando che quell’onda abbracci la sabbia..





Giulio Bonifacio

La rubrica La mia mente è poesia, da oggi verrà pubblicata settimanalmente