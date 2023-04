ALBA – Andrea Crugnola e Pietro Ometto si impongono al Rally Regione Piemonte a bordo della Citroen C3 Rally2, mettono tutti alle loro spalle, e conquistano il secondo successo in questa stagione 2023, dopo quello ottenuto al Ciocco. Il francese Lefebvre dominatore sino alle ultime due prove è stato rallentato da alcuni problemi al motore che l’hanno costretto a cedere il passo proprio al Campione Italiano in carica e a Giandomenico Basso, navigato da Lorenzo Granai, sulla Skoda Fabia Evo R5. 22.4 i secondi che separano i primi due equipaggi al traguardo, protagonisti di una gara entusiasmante, che ha appassionato tutti sin dalle prime battute.

Il francese, in coppia con Andy Malfoy, sulla Citroen C3 Rally2, si è dovuto accontentare quindi della posizione assoluta, seguito dal savonese Fabio Andolfi che, sulla Skoda Fabia, ha dimostrato di essere in piena forma e ha ben reagito alla rottura del semiasse durante la sesta prova speciale. Quinta posizione per Hayden Paddon, in coppia con Hudson, sulla Hyundai i20 Rally2 davanti a De Tommaso e D’Ambrosio, su Skoda Fabia Evo R5. Settima piazza per Arzeno, navigato da Roche, anch’essi sulla berlina ceca e, ottava posizione per Bottarelli e Pasini. Chiudono noni Ferrarotti e Bizzocchi davanti al torinese Patrick Gagliasso, navigato da Dario Beltramo.

Ad aggiudicarsi la prima gara della Coppa Rally di Zona 1 ed allo speciale riservato alle WRC “plus” è stata la coppia formata da Alessandro Gino e Daniele Michi sulla Hyundai i20 WRC Plus, davanti a Luca Pedersoli e Andrea Adamo sulla Citroen C3 WRC Plus. Chiudono il podio il valdostano Elwis Chentre, navigato da Federico Boglietti, sulla Skoda Fabia R5. Quarto classificato del CRZ Jacopo Araldo e Mattioda mentre quinta piazza per Davide Porta e Andrea Quistini, davanti a Rosso e Ferrari, anch’essi su Skoda. Settima posizione assoluta del Campionato di zona 1, il toscano naturalizzato piemontese Federico Santini, navigato da Marco Barsotti su Fabia, mentre l’ottava piazza va a Godino-Paire. Chiudono la top ten Vona e D’Agostino in nona posizione davanti a Fenoglio e Rosso sulla Peugeot 208 GT Line.

Si chiude con grande successo questa edizione del Rally d’Alba che, da quest’anno, porta il nome di “Rally Regione Piemonte”, sia rispetto al numero degli iscritti, ma soprattutto alla qualità degli equipaggi che sono scesi in gara dando l’anima alla ricerca del miglior risultato in giorni davvero difficili per il mondo dei motori, scioccato dall’improvvisa morte del pilota irlandese Craig Breen, tragicamente scomparso in un incidente durante le prove del Rally in Croazia. Anche per questo motivo tutte le manifestazioni collaterali, e i festeggiamenti dei vincitori, sono state annullati in segno di rispetto verso un grandissimo campione prematuramente scomparso che lascerà un grandissimo vuoto nei cuori di tutti gli appassionati.

