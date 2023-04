LANZO TORINESE – Il comune ha ufficialmente terminato i lavori di realizzazione del primo Parco Giochi Diffuso della città: si tratta del primo comune piemontese del 2023 che ha visto la realizzazione del Parco Giochi Diffuso di Circowow. Il progetto è stato realizzato grazie alla vittoria di Lanzo Torinese del bando relativo ai finanziamenti dell’iniziativa regionale “Giochiamo all’aria aperta”, progetti per la realizzazione di parchi gioco diffusi per i minori e le famiglie, promosso appunto dalla Regione Piemonte.

Un parco giochi che nasce dal gioco tradizionale di strada, che non prevede installazioni ingombranti, ma colorate linee che si fondono con l’ambiente urbano creando nuovi spazi di gioco non invasivi. Le installazioni artistiche riqualificano gli spazi pubblici e sono ideali per rendere giocabile il cortile di una scuola, una piazza, un cortile pubblico, una via o un viale

alberato. Il Comune di Lanzo Torinese ha realizzato il primo Parco Giochi Diffuso della Città in collaborazione con gli stessi inventori di questa innovativa iniziativa: la squadra di Circowow, azienda specializzata in processi ludici, creazione di parchi gioco ed eventi per famiglie; la squadra che lo ha realizzato è composta dagli artisti, guidati dalla creativa Sara Pieretti e dai fondatori, Filippo Chiadò Puli, esperto in processi ludici e creatività applicata al gioco e Luca Vincent Pecora, esperto di marketing territoriale e volto televisivo.

La particolarità del progetto è quella di essere stato sviluppato in sinergia con la cittadinanza: le installazioni ludiche presenti a Lanzo Torinese, infatti, sono state co- progettate con i piccoli della cittadina. Ogni gioco è stato disegnato da un bambino di Lanzo Torinese e realizzato dagli artisti i quali, non solo hanno seguito lo sviluppo creativo del progetto, ma anche quello comunicativo. In primo luogo, infatti, i bambini hanno disegnato su carta i giochi che avrebbero voluto nel Parco Giochi Diffuso dei propri sogni e, successivamente, hanno testato i giochi che avrebbero voluto provare all’interno di un Color Day con gessi colorati, subito prima della reale realizzazione con vernice delle installazioni ludiche. Ogni gioco, infatti, ha un QR code di video-spiegazione del gioco e, inoltre, il progetto verrà inserito in un piano di comunicazione territoriale attraverso il supporto di una delle App dedicate al turismo più importanti in Italia: Tabui.

Il Sindaco Fabrizio Vottero Bernardina, che ha seguito il progetto dall’inizio si è dichiarato entusiasta del parco, speranzoso di ampliare il progetto in più aree urbane nel futuro e dell’incredibile partecipazione da parte di tutta la Città di Lanzo Torinese. Insomma: un ritorno al gioco di una volta che unisce grandi e piccini, all’insegna di un grande progetto dedicato al ritorno del gioco all’aria aperta per tutte le famiglie del territorio. Il Parco Giochi Diffuso verrà inaugurato ufficialmente il prossimo venerdì 21 aprile alle ore 14.15, con inizio giochi in via Savant (piazzale fronte asilo nido), per poi proseguire in piazza Rolle, piazza Peradotto, piazza Gallenga, giardini della stazione e via Vindrola (zona Loreto). In caso di pioggia l’inaugurazione sarà rinviata.

