MOTOCICLISMO – Non si è concluso alla perfezione come era iniziato il weekend per il chivassese Francesco Pecco Bagnaia che, dopo la pole position e la vittoria di ieri nella “Sprint Race”, nella gara di oggi sul circuito di Austin in Texas, è caduto mentre era in testa alla gara a dodici giri dalla fine.

Il pilota ducati ha perso l’anteriore nel serpentone vanificando tutto quello che aveva fatto sino a quel momento. E’ la seconda caduta, dopo quella dell’Argentina, che molto l’aveva demoralizzato. Nulla di fatto quindi quest’oggi per il Campione del Mondo che, dopo la vittoria di ieri, si era riportato ad un punto da Marco Bezzecchi nella classifica generale. La vittoria è andata allo spagnolo della Honda Alex Rins, che torna alla vittoria, davanti al nostro Luca Marini, al suo primo podio nella classe regina, e a Fabio Quartanaro. Il pilota del Mooney VR46 Marco Bezzecchi ha chiuso in sesta posizione e rimane in testa al mondiale con 11 punti su Pecco.

In Moto2 Celestino Vietti Ramus, dopo la splendida pole position di ieri, non è riuscito ad andare oltre alla nona posizione. Partenza stratosferica di Tony Arbolino dall’ottava posizione e, dopo una lotta con Alonso Lopez, ha preso il largo insieme ad Acosta. L’italiano ha poi concluso la sua strepitosa gara in seconda posizione, dietro al vincitore odierno, lo spagnolo Pedro Acosta e davanti a Bo Bendsneyder. Arbolino rimane così in testa al mondiale dimostrando di essere davvero al top.