Sono un avvocato di Torino, lettore abituale della tua rubrica della domenica, voglio provare a metterti in difficoltà, facendo (per una volta) l’Avvocato del diavolo!

Un’ ebbrezza unica per me, chiedo scusa ai tuoi tanti lettori ma ho tanta curiosità su di te.

Carlo da Torino.





La tua posta del cuore sembra scritta per le comari che vogliono entrare nella vita altrui, immagino, ti leggano le signore sedute dal parrucchiere desiderose di gossip.

Risposta: Ti sbagli, mi leggono invece tutti, dagli altolocati ai semplici cittadini, evidentemente siamo tutti un po’ comari quando vogliamo sapere la verità sulla vita altrui, basta esserlo giusto un pizzico però per conoscere i fatti, il pettegolezzo invece non mi interessa e non me ne occupo.

C’ è un po’ di comare anche in te, caro Avv del Diavolo, perché hai detto di essere lettore di questa mia rubrica. La curiosità non è donna, è di tutti.





Come fai a rispondere ogni settimana ai casi più assurdi? Io rido per come le persone si presentano, per le cose che ti chiedono con sfacciataggine. È la sola posta del cuore che conosco essere così spontanea.

Ma hai sempre le risposte in tasca, da dove attingi?

Risposta: La realtà è assurda, prenditela con lei. Le persone che mi scrivono sanno di poter chiedere ciò che vogliono e che non oserebbero chiedere ad altri. Ho accettato di scrivere per il giornale ObiettivoNews.it per essere libera di riportare i casi senza abbellimenti o variazioni, credo di essere l’unica a farlo.

Le risposte che do, non le ho in tasca, anni di volontariato in ambito sociale, confidenze altrui a più non posso, ascolto attento del prossimo e migliaia di dialoghi evidentemente mi sono serviti per riempire un mio grande bagaglio culturale.

“Prima di di giudicare il mio carattere, vivi la mia vita, indossa le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io, vivi il mio dolore, cadi mille volte e rialzati, come ho fatto io!”

Il pensiero di Pirandello coincide con il mio modo di pensare. Attingo dal mio mega bagaglio di vita, per rispondere a tutti, offro i miei errori, i miei successi, i miei fallimenti, tutto questo è la mia esperienza.







Senti di essere antipatica quando dici alle mogli, in questa tua rubrica, che sono delle cornute?

Sei una che mette zizzania nelle coppie?

Risposta: So di essere antipatica a chi metto in difficoltà, quando dici il vero in giro o ti prendono per matta (ricordando ancora il pensiero di Pirandello) o sono terrorizzati. Noto talvolta un certo terrore verso di me, vuol dire che faccio centro.

Non metto zizzania nelle coppie, chi mi scrive vive già (spesso) situazioni dubbie, sconvolgenti, io mi sento semmai una che dà uno schiaffone simbolico a chi vuole non vedere ed io lo sveglio da un sonno profondo.







Sei una bacchettona moralista come sembri nella posta del cuore?

Risposta: Non sono una bacchettona ma il solo fatto di consigliare gli altri mi fa sembrare una severa maestra, come mi definiscono alcuni amici scherzosamente.

Moralista, non lo sono affatto, la vita vissuta secondo rigide regole, per me, equivale a vivere allo stato vegetativo. È già difficile riuscire a vivere davvero e nessuno dovrebbe dirci come vivere.







Le persone che scrivono nella tua posta del cuore, hanno dei problemi, alcuni sono deviati, malati di sesso, infedeli, puttanieri cronici. Sono solo pochi i soggetti ad essere così come quelli che ti scrivono o rappresentano la società?

Risposta: Non è vero che scrive a me chi ha problemi, semmai, scrive chi ha domande da farmi, di qualsiasi tipo.

La mia posta del cuore non è la posta di un ristretto gruppo di deviati e puttanieri, ma se vuoi trovarne in giro, ne trovi una vasta gamma perché i problemi dei singoli, sono i problemi di molti, non di tutti, certo.









Una donna cornuta che chiede a te la conferma di esserlo, non è banale?

So che detesti la banalità.

Risposta: Non affronto io i casi banali, anche il caso più assurdo rappresenta una problema della società, se poi la società è banale, è un altro discorso. Banale è, ad esempio, chi mi dice che le cornute, i deviati, le stranezze della gente rappresentano una piccolissima fetta della società, come a dire che quei pochi deviati, cornuti e matti scrivono tutti alla mia rubrica mentre la società è tutta rose e fiori. Chi mi scrive queste cose è superficiale e, la banalità estrema, fa succedere le catastrofi.





Mi sai di persona che te la tiri, te lo hanno mai detto?

Risposta: Sono umile, amo imparare da tutti, anche le persone più semplici possono insegnarmi qualcosa ma sono anche aristocratica, so stare bene dove mi trovo, dal banco di frutta a confrontarmi con il fruttivendolo, al palazzo Istituzionale ad intervistare qualcuno di importante.

Sono semplice come persona ma attenzione, la semplicità è la più pericolosa delle virtù, non va mai fraintesa.

Non sono presuntuosa ma so bene che è difficile parlare con me perché dico quello che va detto e non quello che volete sentirvi dire, ecco perché sono indigesta, per alcuni.







Ti senti preoccupata perché ti chiedono dei consigli? È una responsabilità, la tua, che ti colloca su un piedistallo, non credi?

Risposta: Mi sento una che ha sempre fatto tesoro dei suoi errori e delle esperienze che metto poi a disposizione degli altri. Ma non mi ritengo superiore a nessuno e non salgo su alcun piedistallo, sono soltanto una persona utile agli altri, questo si. Semmai, nel dare risposte, mi sento terza, senza paura di mortificare chi mi scrive, infatti, i miei lettori e quelli che chiedono consigli aumentano ogni settimana, la mia sincerità evidentemente non disturba.









Qui ti parla l’ avvocato: “Ti capita di rispondere a casi di violenza sugli uomini e donne? Te li scegli i casi da pubblicare ogni settimana, perché pubblichi soprattutto quelli che fanno ridere?”

Risposta: Non pochi sono i casi di violenza sulle donne e sugli uomini, dovrei pubblicarli e, forse lo farò ma, questi casi, li metto in contatto, con chi di dovere, dopo i miei consigli. Restano privati i casi che sono ad un passo dal diventare fatti di cronaca, di un marito che vuole farla finita con la vita, ad esempio, ho a cuore solo che venga aiutato, il mio aiuto è consiglio è diverso in questi casi.

Certo che scelgo i casi da pubblicare ma rispondo a tutte le richieste, poi, decido quale sia il caso più leggero per i miei lettori, mi leggono dai politici più importanti ai normali pensionati, ai ragazzi giovani, cerco di portare leggerezza a tutti, ogni domenica.







Al di là dei consigli che dai, qual è lo scopo principale della tua posta del cuore? Ti risulta che le persone che ti scrivono poi seguono i tuoi consigli? Nessuno si offende del tuo modo di rispondere spesso severo o di critica?

Risposta: Io ho a cuore l’altrui presa di coscienza, io non offro soluzioni precotte ai problemi. IO FACCIO SENTIRE IL PROBLEMA.

Cerco di far bruciare dentro ciascuno il problema che ha o vive e poi mi faccio da parte. Cerco di far venire la voglia di reagire ma prima, ciascuno, deve essere messo di fronte al problema.

Alcuni seguono i miei consigli, eccome, poi mi scrivono nuovamente per informarmi di come sono andate le cose. Sono soddisfatta di sapere che una buona percentuale ascolta e mette in pratica i miei suggerimenti che dò sempre con una certa dose di critica, severa, non lo sono ma critica, si. Si dice che il medico pietoso fa la piaga ed io rispondo senza troppi riguardi, questo, lo apprezzano.





Cosa porta tanti a scrivere a te raccontandoti particolari intimi talvolta, non potrebbero andare dallo psicologo o sessuologo?

Risposta: In molti hanno paura di rivolgersi ad uno specialista, con me, si raccontano come ad un confessore, senza censura, sanno si di essere poi criticati, lo faccio solo per metterli di fronte al problema ma non sono un giudice e non do diagnosi, piuttosto li sfotto, questo rende tutto molto più semplice e giocoso. Scherzando puoi dire mille cose serie.





Dopo questo mio terzo grado, che tipo di avvocato mi definisci?

Risposta: Un Avvocato del Diavolo e un rompiscatole, tipico della Vostra categoria.

Ho cercato il tuo nome su internet e, dai processi che hai affrontato, si vede che sei un grande Avvocato, i miei complimenti.

Permettimi però anche una battuta su di te: “Evidentemente vinci le cause anche perché sfinisci i Giudici se sei petulante come hai dimostrato di essere in questa intervista a me!”

