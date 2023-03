AOSTA – Venti ragazze hanno partecipato alla seconda tappa di Miss Paradisia 2023, che si è tenuta ieri, sabato 18 marzo 2023, ad Aosta.

A misurarsi per le varie fasce, Federica Carrozzino, Gaia Bizzini, Valeria Memmola, Nicole Domard, Noemi Lucianaz, Ludovica Iacobellis, Margherita Bagnato, Veronica Richiardore, Joelie Mazzotta, Sofia Travagin, Sara Oro, Giorgia Riondino, Emanuela Novareti, Giorgia Dentello, Ilaria Cantore, Asia Frison, Erika di Pierro, Marie Eve Offo, Camilla Giovanardi e Valentina Razzano.

Ad aggiudicarsi la seconda fascia di Miss ObiettivoNews è stata Giorgia Dentello di Torrazza Piemonte. Questa fascia si aggiunge a quelle ufficiali: Miss Cinema, assegnata a Joelie Mazzotta e Giorgia Riondino; Miss Eleganza, vinta da Erica di Pierro; Miss Sorriso Charme assegnata a Ludovica Iacobellis.

Ilaria Cantore è Miss Edelweiss di questa seconda tappa.

Infine, la fascia Grand International Italy, è stata assegnata ad Asia Frison e a Camilla Giovanardi.

Ci si prepara ora per la terza tappa in programma il prossimo 22 aprile a San Sebastiano Po dove sfileranno anche i ragazzi per la fascia di “Mister”.

