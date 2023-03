RIVAROLO CANAVESE – Grande soddisfazione lo scorso weekend per la Rem Bu Kan Karate, dove a Venturina, in provincia di Livorno, sono stati organizzati due giorni di gare: il sabato per le cinture marroni e nere 17 /39 anni e la domenica per tutte le cinture 5/17 anni. All’evento federale SKI-I nazionale, organizzato dal club locale “I Falchi” del Maestro Massimiliano Mudanò erano presenti atleti SKI-I del Lazio, Toscana, Sicilia, Lombardia, Liguria. Competizione che dava la possibilità ai 17enni, cinture nere e marroni, di gareggiare sia nella propria categoria che nella categoria superiore 17-39 anni.

La Rem Bu Kan diretta dal maestro Giacomo Buffo, ha partecipato con atleti di tutte le sezioni, Rivarolo, Castellamonte, Ivrea ed Ozegna. Il sabato si è aggiudicata i due trofei in palio, sia per le competizioni a squadra Kata, con Giulia Buffo e quella per la squadra Kumite con Daniele Tomaino e Matteo Spezzano. A coronare i due trofei, Giulia Buffo si aggiudica anche il 1° posto nel Kata individuale, così come il fratello Marco Buffo che è anche 2° nel kata a squadre con Riccardo Carlino e Giorgio Padoan; Giorgio si posiziona anche al 3° posto nel Kata individuale, mentre Riccardo al 4° posto. Tra i minorenni cinture nere Matteo Cavallero si piazza al 3° posto nel Ku individuale e Andrea Marangoni 4° nel Kata a squadre con Giorgio Cannella e Alessandro Sacco.

Tra le cinture marroni femminili invece Martina Pistono è 3° nel kata e Maria Cristina Rasu 2°nel kumite. Fernando De Lio nella sezione veterani, rimane dopo lo spareggio al 4° posto nel kata individuale. La domenica, dedicata a tutti i gradi di cintura sino ai 17 anni troviamo sul podio, tra le cinture nere, Andrea Marangoni secondo e Matteo Cavallero terzo nel kumite.

Tra le cinture marroni podio per Chiara Vernetti But al 3° posto nel Kumite 10/13 anni e doppio podio per Gabriel Polacchini che si piazza al secondo posto nel Kata e 2° nel Kumite.

Doppio podio anche per Alessandra Gasperini terza nel kata 10/14 anni e terza nel Kumite 10/13anni. Nella categoria 14/17 anni Kata terzo posto per Ivan Agostinello. Gratificazioni anche tra il vivaio Rem Bu Kan, dove Leonardo Galimi si posiziona al terzo posto nel kata 7/9 anni cinture gialle/arancio, e tra le cinture bianche categoria 7/9 anni si piazzano Cecilia Nepote Fus al secondo posto e Giada Strobietto al terzo mentre nella categoria 10/13 anni si piazza al terzo posto Francesco Varetto.

Non podi ma rispettabilissimi 4’ posto nel kumite Artemisa Madeddu, Stefano Tomaino e Ivan Agostinello. Il prossimo appuntamento previsto è per i campionati regionali a Cavallermaggiore, dove parteciperà un folto numero di atleti del vivaio Rem Bu Kan di tutte le sessioni. Per alcuni agonisti maggiorenni , invece il prossimo importante appuntamento all’inizio di Aprile è in Germania alla Nagaj Cup a Monaco.