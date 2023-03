CIRIÈ – È stata la sala consiliare della Città di Cirié a ospitare nel pomeriggio di venerdì 10 marzo 2023 la presentazione ufficiale della rinnovata squadra Juniores che difenderà i colori del Gruppo Sportivo Brunero in occasione della nuova stagione dedicata al ciclismo.

Puntare sui giovani è la filosofia della società ciriacese guidata dal presidente Filippo Brunero, linea che è stata pienamente confermata in occasione del vernissage che è servito a presentare i protagonisti dell’annata agonistica e lo staff che seguirà i 12 atleti al via di una trentina di gare in programma tra il Piemonte ed il Nord Italia.



La serata, presentata dal giornalista Paolo Buranello, ha visto la presenza del sindaco Loredana De Vietti, del vice Buratto, dell’assessore Fossati, nonché di rappresentati della Federazione a livelli piemontese e torinese, ovvero Massimo Rosso e Ivano Leone.

Al fianco del presidente del team ciriacese ci saranno il vice Pierfranco Gugliermetti (che ricopre anche la seconda carica più importante nella Fci regionale), i coordinatori Ettore Brunero e Giorgio Gugliermetti.

A livello di staff tecnico, invece, spazio a Gianluca Cesare, Francesco Oliva, Carlo Molinar Min, Massimo Campo e Gianni Piovesan, mentre la parte medica sarà curata da Giuseppe Giordano e quella meccanica da Tonino Matergia. La comunicazione invece è affidata a Elisa Alessi, Federica Giordano ed Emiliano Bruna.



Infine, il gruppo di ragazzi che proveranno a conquistare piazzamenti di rilievo è composto da Carlo Bonetto, Giovanni Comba, Giuseppe Cornacchia, Federico Firrincieli, Pietro Gruppallo, Matteo Grosso, Simone Del Priore, Simone Gallo, Federico Re Fiorentin, Mattia Cravotta, Lorenzo Difino e l’Under 23 Lorenzo Gambino.

