TORRE CANAVESE – Il ciclismo fuoristrada di alto livello torna ad essere protagonista in quel di Torre Canavese, paese che è ormai da diversi anni legatissimo a tale disciplina. Il primo fine settimana di marzo, infatti, farà da sfondo ad un doppio appuntamento che vedrà centinaia di appassionati della mountain bike sfidarsi sportivamente sul sempre affascinante tracciato che si sviluppa sulle colline della zona.

Si tratta della “Torre Race 2023”, manifestazione aperta alle due ruote che sarà nuovamente allestita con grande attenzione e bravura dal Team Roc’ Torre, guidato dal presidente Maurizio Lazzero, grazie anche alla collaborazione con la Fci Piemonte, l’XC Piemonte Cup e il Comune.

Il weekend del 4 e 5 marzo, come già accaduto nel 2022, promette di regalare un colpo d’occhio non indifferente, visto che ai nastri di partenza delle gare allestite nell’occasione vi saranno adulti e giovani di primo livello.

Il programma vedrà il sabato pomeriggio, dalle 13 in poi, l’apertura ufficiale della nuova stagione targata “XC Piemonte CUP”, dato che la tappa canavesana sarà quella che aprirà le danze. La kermesse prevede in avvio di giornata la prova che metterà a confronto i partecipanti alla categoria Open maschili e femminili (al via dalle 13.30 e chiamati a percorrere 5 giri), quelli iscritti alla Junior uomini e donne (3 le tornate previste) e quelli che animano la Elite Sport (4 giri).

Invece ampio spazio sarà dato successivamente alle classi Master, con quelle maschili dalla 1 alla 8 e quelle femminili sino alla 3 che prenderanno il via alle 15.15 (ogni scaglione scatterà dallo “start” a distanza di 3 minuti l’uno dall’altro).

Domenica, invece, saranno i giovani ad essere gli assoluti protagonisti, in questo caso con un appuntamento di livello nazionale, che già sta ottenendo numeri a dir poco importanti a livello di partecipazione. In questo caso le categorie che saranno impegnate sono quelle degli Allievi e degli Esordienti.

Il programma specifico prevede alle ore 9 di domenica la prima partenza, riservata agli Esordienti Primo anno maschile, mentre alle 10.30 sarà la volta dei Secondo anno. Le Donne Allieve Primo e Secondo anno, invece, saranno di scena alle 11.30, mentre due minuti più tardi scatteranno le Esordienti Donne, pure in tale occasione appartenenti alle classi Primo e Secondo anno.

A chiudere la mattinata, e l’evento torrese, le due prove per Allievi: i Primo anno gareggeranno dalle 12.30, mentre i Secondo anno saranno di scena dalle 13.30. Nel complesso sarà davvero una giornata intensa, con prove che promettono di regalare spettacolo e divertimento.

Tanto l’impegno da parte del Team Roc’ Torre affinché la manifestazione sia ancora una volta perfetta, non solo sotto l’aspetto sportivo, ma anche di promozione del territorio, dato che questa uscita sarà un’altra bella “vetrina” per il nostro Canavese.